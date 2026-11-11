Poda de árvore termina com banca atingida na Praça Osório e empresa pode perder contrato com a prefeitura

Uma operação para reduzir os riscos de queda de árvores na Praça Osório, no Centro de Curitiba, terminou com uma banca comercial danificada e pode resultar na rescisão do contrato da empresa responsável pelo serviço. A prefeitura instaurou um processo administrativo para apurar a responsabilidade da terceirizada pelo incidente, ocorrido durante os trabalhos de manejo da arborização.

A árvore atingiu a estrutura enquanto as equipes realizavam intervenções na praça. Segundo a administração municipal, os comerciantes haviam sido avisados previamente sobre os serviços e o estabelecimento estava vazio no momento da ocorrência. Não houve feridos.

Em nota, a Prefeitura informou que a empresa responsável pelo trabalho poderá sofrer penalidades conforme o resultado da apuração.

“A Prefeitura de Curitiba instaurou processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa terceirizada pelos danos causados durante o manejo na Praça. As sanções podem chegar até a rescisão do contrato.”

A administração municipal acrescentou que o conserto da banca foi realizado pela própria empresa no dia seguinte ao incidente. Não foram divulgados detalhes sobre o que provocou a queda durante o procedimento nem o prazo para conclusão da investigação administrativa.

Praça está interditada após acidentes com árvores

A preocupação com a segurança na Praça Osório aumentou após uma série de acidentes registrados neste ano. O mais grave ocorreu em 13 de junho, quando a fonoaudióloga Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, foi atingida por um galho de grande porte enquanto visitava a Feira de Inverno com familiares. Ela sofreu uma lesão na medula espinhal, perdeu os movimentos das pernas e precisou passar por cirurgias e tratamento de reabilitação.

Em 17 de outubro, outro galho caiu na praça, atingiu a fiação elétrica e danificou um veículo estacionado. Uma mulher sofreu ferimentos leves ao tentar se afastar do local. Dias depois, um estudante de 24 anos também foi atingido enquanto estava sentado em um banco. Ele sofreu lesões nas costas e no tornozelo e precisou de atendimento hospitalar.

A sucessão de ocorrências levou a prefeitura a restringir o acesso à praça e intensificar as avaliações e intervenções na arborização. Foi durante esses trabalhos que uma banca comercial acabou atingida, provocando a abertura do processo administrativo contra a empresa terceirizada.

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