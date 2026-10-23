Praça Osório é fechada em Curitiba após novo acidente com árvore

A Praça Osório, no Centro de Curitiba, será fechada temporariamente após um novo acidente envolvendo a queda de um galho de árvore ser registrado na tarde desta sexta-feira (23). Um jovem de 24 anos que caminhava pelo local foi atingido e precisou ser socorrido por pedestres até a chegada das equipes de emergência.

Apesar do susto, a vítima teve apenas ferimentos leves. O episódio levou o prefeito Eduardo Pimentel a ir pessoalmente até o local e anunciar a interdição total da passagem de pedestres no interior da praça.

Conforme o anúncio do prefeito, a medida de emergência começou a valer imediatamente. Neste primeiro momento, a Guarda Municipal e a Defesa Civil sinalizaram o perímetro com faixas e cones. Nos próximos dias, toda a estrutura interna da praça — incluindo o entorno do chafariz, os bancos e as áreas de lazer — será cercada por tapumes para impedir o acesso do público.

De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada de forma preventiva diante da previsão de chuvas fortes e ventos intensos para este fim de semana e para os próximos meses, reflexo do fenômeno El Niño. A região central já vinha sob monitoramento reforçado após quedas recentes de árvores provocadas por tempestades anteriores.

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Laudos individuais e ampliação de equipes

Para agilizar a vistoria e o manejo das árvores comprometidas, o município ampliou de três para cinco o número de equipes de arborização trabalhando exclusivamente na Praça Osório. Os técnicos vão realizar laudos individuais em cada exemplar, executando podas de alívio e a remoção das espécies que apresentarem risco iminente de queda.

Além da ação emergencial na vegetação, o município decidiu antecipar a reforma geral da Praça Osório. O projeto prevê a troca completa do calçamento, a instalação de um novo parquinho infantil inclusivo, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e a demolição do antigo módulo da Guarda Municipal.

O que muda na rotina e nas Feiras Sazonais

A Prefeitura explica que o bloqueio afeta exclusivamente a circulação no passeio público interno. O fluxo de transporte coletivo, o trânsito no entorno e os acessos ao Calçadão da Rua XV de Novembro seguem funcionando normalmente.

Já as feiras sazonais, como a tradicional Feira de Natal, serão instaladas em outros pontos da região central que estão sendo alinhados junto aos feirantes.

A Praça Osório permanecerá totalmente fechada até que todo o manejo das árvores seja concluído e as obras de revitalização sejam finalizadas.

Histórico de acidentes na Praça Osório

A preocupação das autoridades e da população com as árvores da Praça Osório não é recente. Em junho de 2026, a fonoaudióloga Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, perdeu os movimentos das pernas após ser atingida por um galho que despencou enquanto caminhava pelo local com a família.

O acidente gerou forte comoção pública e deu início a uma série de cobranças por laudos técnicos mais rigorosos e cortes preventivos na região central.