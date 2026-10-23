Aquário de Foz do Iguaçu registra nascimento inédito de cavalos-marinhos

Pela primeira vez, o AquaFoz, localizado em Foz do Iguaçu, registrou em vídeo o nascimento de filhotes de cavalo-marinho em suas instalações. O flagrante ocorreu na última quarta-feira (21) e marca um marco importante para o trabalho de conservação e bem-estar animal desenvolvido no espaço.

Os pais dos novos filhotes chegaram ao aquário há cerca de um ano, ainda pequenos. Embora a reprodução da espécie já tivesse ocorrido anteriormente no local, o momento exato do nascimento nunca havia sido documentado em imagens.

Nos cavalos-marinhos, a gestação possui uma característica singular: é o macho quem carrega os ovos em uma bolsa incubadora por um período que varia de 15 a 20 dias, até liberar os filhotes na água.

De acordo com a equipe técnica, o sucesso reprodutivo e o registro inédito dependem do controle rigoroso de fatores como a qualidade da água, nutrição adequada e a redução de estresse nos recintos.

