Chuvas

Rio Paraná baixa de nível em Foz do Iguaçu, mas segue acima do nível habitual

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 20/10/26 13h38
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Fotografia aérea panorâmica de grande escala retratando o vertedouro de uma grande usina hidrelétrica, com imensos volumes de água espumosa sendo liberados no leito do rio. Em primeiro plano, as águas caudalosas e barrentas do rio agitam-se fortemente, formando corredeiras e espuma densa à medida que avançam. No plano intermediário, à direita, a estrutura de concreto da barragem descarrega uma enorme tromba d'água branca e vaporizada, criando uma imensa nuvem de gotículas e névoa que se espalha sobre o canal. Margens verdes e arborizadas delimitam os dois lados do curso d'água. Ao fundo, o rio segue seu leito em direção ao horizonte sob um céu nublado com nuvens densas e acinzentadas.
Trégua nos níveis de chuva ajudaram a diminuir o nível do rio. Foto: Divulgação/Itaipu.

O cenário às margens do rio Paraná na região de Foz do Iguaçu começa a apresentar sinais de alívio com a diminuição lenta do volume de água a partir desta segunda-feira (19).

Depois de semanas marcadas por fortes tempestades que elevaram as marcas na fronteira — chegando a superar os 121 metros na estação de referência da Ponte da Amizade —, a régua passou a registrar quedas diárias e se estabilizou na faixa dos 118 metros.

Apesar de o ápice momento da cheia ter ficado para trás com a melhora nas condições meteorológicas e a ausência de novas precipitações expressivas na bacia incremental, o volume acumulado ainda está longe do patamar habitual, que costuma girar em torno de 102 metros.

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O comportamento dos rios na região foi intensificado pelo chamado “efeito de remanso“, provocado pelo alto volume de água descarregado pelo rio Iguaçu logo abaixo da barragem, o que dificultou o escoamento natural do Paraná e encorpou os alagamentos temporários.

Nas áreas urbanas atingidas, o trabalho de suporte continua ativo. Famílias que precisaram deixar residências em pontos vulneráveis do lado paraguaio e brasileiro recebem assistência contínua de órgãos de proteção e das equipes de responsabilidade social, enquanto autoridades sanitárias reforçam os cuidados preventivos com a higiene e o descarte de materiais danificados pela umidade.

A recomendação técnica das equipes de monitoramento é para que os moradores de áreas ribeirinhas mantenham a cautela e evitem o retorno precipitado aos locais que sofreram com a subida das águas.

Os boletins hidrológicos diários seguem disponíveis para consulta pública a fim de acompanhar a evolução exata das vazões e os prognósticos para os próximos dias.

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