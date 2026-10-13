Itaipu amplia vazão de água após chuvas e monitora áreas próximas ao rio Paraná

A quantidade de chuvas acima do esperado na bacia do rio Iguaçu e no reservatório da Itaipu Binacional fez com que a hidrelétrica abrisse a segunda calha do vertedouro para escoar o volume elevado de água. O vertedouro é uma estrutura acionada quando o nível de água do reservatório ultrapassa o necessário para a geração de energia, liberando o excesso de água de forma controlada.

Devido à estimativa de que o nível do rio Paraná possa chegar a 121 metros acima do nível do mar nesta quarta-feira (14), equipes da Defesa Civil, pelo lado brasileiro, e da Assessoria de Responsabilidade Social da Itaipu, no Paraguai, estão atuando para garantir a segurança da população que habita as áreas passíveis de alagamento.

No bairro San Rafael, em Cidade do Leste, próximo a Foz do Iguaçu, cerca de 170 famílias já foram evacuadas. Já no lado brasileiro, a Defesa Civil está monitorando os níveis dos rios Iguaçu e Paraná e orientando os pontos que ficam próximos das margens. As áreas que costumam ser mais atingidas são o Porto de Areia, Catamarã, o Iate Clube Cataratas e o Clube Amambay, mas não há residências na área.

Segundo a Itaipu Binacional, a abertura da calha não prejudica o cenário de alagamento das comunidades, uma vez que o impacto causado pela liberação da água não é grande: a vazão passa de 10,5 milhões de litros por segundo às 11h para 11,3 milhões de litros por segundo às 12h.

A hidrelétrica ressalta que a região enfrentou as maiores cheias históricas em 1992, 1983 e 2014, e que os episódios contribuíram para aprimorar o monitoramento, o planejamento e a atuação das equipes a fim de minimizar os impactos sobre a população.

O vertedouro é composto por três calhas, cada uma com 14 comportas, e sua operação permite a gestão do reservatório e contribui para o controle da vazão do rio Paraná.