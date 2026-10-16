Com 83% de ocupação hoteleira em julho, destino paranaense atrai visitantes com as Cataratas, passeios para toda a família e atrações que vão muito além da natureza

Tem lugar que a gente visita uma vez e já fica com vontade de voltar. Foz do Iguaçu é assim. A cidade paranaense, famosa no mundo inteiro pelas Cataratas, tem tantas opções de passeios que fica difícil conhecer tudo em uma única viagem.

E não é só impressão de quem já esteve por lá. Os números mostram que Foz está em alta entre os viajantes. Em julho de 2026, a cidade registrou 83% de ocupação média nos meios de hospedagem, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica analisada pela Secretaria Municipal de Turismo.

O resultado superou os 76% registrados em julho do ano passado e confirma que muita gente está escolhendo Foz do Iguaçu para aproveitar as férias, descansar e conhecer atrações diferentes.

E motivos para fazer as malas não faltam!

Hotéis e pousadas tiveram julho de casa cheia

O levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo reuniu informações de 95 meios de hospedagem e mostrou que o movimento foi intenso durante todo o mês.

Os hotéis tiveram ocupação média de 83%, enquanto as pousadas chegaram a 85%.

Na primeira quinzena, a taxa de ocupação foi de 81%. Já na segunda metade de julho, o número subiu para 88%, acima das expectativas iniciais do setor.

Os dados mostram o quanto Foz do Iguaçu é procurada por diferentes tipos de turistas. Tem quem vá em família, quem escolha a cidade para uma viagem romântica e quem aproveite alguns dias de folga para conhecer uma das regiões mais bonitas do Paraná.

E a melhor parte é que o passeio pode agradar a todos.

Cataratas do Iguaçu: um passeio que impressiona de verdade

É impossível falar de Foz sem lembrar das Cataratas do Iguaçu.

Quem já viu aquela imensidão de água de perto sabe que nenhuma fotografia consegue mostrar tudo. O barulho das quedas, a paisagem cercada pela Mata Atlântica e a sensação de estar diante de uma das grandes maravilhas naturais do mundo fazem do passeio uma experiência inesquecível.

No Parque Nacional do Iguaçu, os visitantes encontram mirantes e passarelas que permitem observar as quedas de diferentes ângulos.

E depois das Cataratas, vale continuar o passeio pelo Parque das Aves, onde é possível conhecer de perto espécies da fauna brasileira e aprender mais sobre a importância de proteger a natureza.

São experiências que encantam adultos e crianças e rendem lembranças para a vida inteira.

Tem muito mais para conhecer em Foz do Iguaçu

A roda-gigante é uma das atrações que ampliam as opções de lazer e proporcionam novas perspectivas da paisagem de Foz do Iguaçu.

Engana-se quem pensa que a viagem termina nas Cataratas.

Foz do Iguaçu também abriga os atrativos turísticos de Itaipu, uma das maiores obras de engenharia do mundo. A visita é uma oportunidade de conhecer mais sobre geração de energia, tecnologia e a história de um empreendimento que faz parte da identidade da região.

Outro passeio que merece entrar no roteiro é o Marco das Três Fronteiras. É lá que o visitante pode contemplar o encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai, em uma paisagem especial.

A cidade também reúne atrações culturais e religiosas que mostram a diversidade de povos que ajudaram a construir sua história.

Entre elas estão o Templo Budista e a Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, dois espaços que chamam a atenção pela arquitetura e pelas tradições que representam.

O Templo Budista está entre os espaços que revelam a diversidade de culturas presentes em Foz do Iguaçu.

E quem gosta de comer bem também encontra motivos para aproveitar a viagem. A gastronomia local mistura sabores brasileiros e influências de diferentes nacionalidades, oferecendo opções para os mais variados gostos.

Uma viagem para fazer com a família, os amigos ou a dois

Uma das vantagens de Foz do Iguaçu é que cada pessoa pode montar o passeio do seu jeito.

Quem gosta de natureza pode reservar mais tempo para conhecer as Cataratas e a biodiversidade da região. Quem prefere passeios culturais encontra diferentes espaços para visitar. Já quem quer descansar pode aproveitar a estrutura de hospedagem da cidade e escolher uma programação mais tranquila.

Para as famílias, a combinação de lazer e aprendizado é um dos atrativos. As crianças podem se encantar com as aves, descobrir curiosidades sobre a natureza e conhecer lugares que dificilmente vão esquecer.

Para os casais, a cidade oferece paisagens especiais e oportunidades de aproveitar bons momentos juntos.

E para quem mora no Paraná, fica ainda o convite para conhecer ou revisitar um dos destinos mais famosos do próprio estado.

Quer conhecer Foz? Vale a pena planejar a viagem

Com o movimento turístico em alta, quem pretende visitar Foz do Iguaçu deve se organizar para aproveitar melhor os passeios.

Escolher a hospedagem com antecedência, pesquisar os atrativos e reservar alguns dias para conhecer a cidade com calma são boas maneiras de aproveitar tudo o que o destino oferece.

Afinal, as Cataratas podem ser o principal cartão-postal, mas estão longe de ser a única atração.

Foz do Iguaçu reúne natureza, história, cultura, gastronomia e experiências para todas as idades. E o recorde de ocupação hoteleira mostra que muita gente já descobriu isso.

Que tal colocar Foz do Iguaçu na lista da próxima viagem? As Cataratas são só o começo!

Conheça os atrativos e planeje seu passeio em destino.foz.br.



“Prefeitura de Foz do Iguaçu, Cidade que inspira e trabalha”