Grupo paranaense investe R$ 215 milhões em complexo avícola no Paraguai

Um grupo empresarial que nasceu em Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, está ampliando sua operação para além das fronteiras brasileiras. O Grupo Pluma, por meio da Pluma Agroavícola, investirá cerca de R$ 215 milhões na implantação de um complexo avícola em Yhú, no departamento de Caaguazú, no Paraguai. O empreendimento reunirá granjas de matrizes, incubatório e fábrica de ração, com previsão de gerar 172 empregos diretos.

As obras já começaram e a conclusão da primeira etapa está prevista para janeiro de 2029. O projeto ocupará duas áreas, de 300 e 200 hectares. A operação integrará diferentes fases da produção de ovos férteis e pintos, desde a criação das aves reprodutoras até a incubação.

Na área destinada às granjas, serão construídos três núcleos de recria. Eles terão capacidade para 180 mil matrizes, lém de seis núcleos de produção, que reunirão outras 342 mil aves. A estrutura terá capacidade estimada para produzir 60,9 milhões de ovos por ano, cerca de 5,07 milhões por mês.

O segundo terreno receberá o incubatório e a fábrica de ração. Na configuração inicial, o incubatório contará com 24 máquinas e poderá processar 4,4 milhões de ovos por mês. Além disso, estima , com produção estimada em 3,4 milhões de pintos mensais. Quando estiver totalmente equipado, com 36 máquinas, a capacidade de incubação chegará a 6,5 milhões de ovos por mês.

Já a fábrica de ração terá capacidade para produzir 25 toneladas por hora, abastecendo as necessidades do complexo. A integração das estruturas permitirá concentrar diferentes etapas da cadeia produtiva em uma mesma operação.

Obras do complexo avícola do Grupo Pluma no Paraguai devem ser concluídas em 2029. (Crédito: Divulgação / Grupo Pluma) Novo complexo avícola do Grupo Pluma no Paraguai vai ocupar 300 hectares. (Crédito: Divulgação / Grupo Pluma) Grupo Pluma investirá R$ 215 milhões no Paraguai. (Crédito: Divulgação / Grupo Pluma)

Grupo Pluma já investiu R$ 120 milhões no Paraná

O projeto paraguaio faz parte de um movimento de ampliação da capacidade produtiva do grupo, que também mantém investimentos expressivos no Paraná. Em agosto, a Pluma inaugurou um megaincubatório de R$ 120 milhões construído em São Jorge do Patrocínio, no Noroeste do estado.

A nova unidade paranaense foi projetada para elevar a capacidade de incubação do grupo de aproximadamente 109 milhões para mais de 125 milhões de ovos férteis por mês, considerando o conjunto das operações no Brasil. O empreendimento também prevê a criação de 100 empregos diretos.

Com o investimento no Paraguai, a Pluma amplia sua presença geográfica e diversifica a estrutura produtiva. Enquanto a unidade paranaense reforça a capacidade de incubação no Brasil, o complexo de Yhú terá granjas próprias de matrizes, incubatório e fábrica de ração, formando uma operação integrada no país vizinho.

Fundado em 1999, em Dois Vizinhos, o Grupo Pluma começou com 12 mil galinhas destinadas à produção de ovos férteis. Desde então, expandiu suas atividades para diferentes segmentos da cadeia de proteínas e alimentos, reunindo empresas como Pluma Agroavícola, Bello Alimentos e Levo Alimentos.

Atualmente, o grupo informa manter mais de 17 mil colaboradores diretos e exportar para mais de 60 países. A operação paraguaia representa mais um passo nessa trajetória, com investimentos em infraestrutura e capacidade produtiva para sustentar o crescimento das atividades avícolas na região.