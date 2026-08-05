Paraná terá megaincubatório de R$ 120 milhões com capacidade para 125 milhões de ovos por mês

O Paraná vai ganhar um incubatório gigante de R$ 120 milhões. O Grupo Pluma está construindo em São Jorge do Patrocínio, no Noroeste do estado, uma nova unidade para incubação de ovos férteis. A estrutura será a maior já construída pela empresa e está entre os maiores empreendimentos do segmento na América Latina.

A previsão é que o novo incubatório comece a operar em agosto. Com a entrada da unidade em funcionamento, a capacidade de incubação do Grupo Pluma passará dos atuais 109 milhões para mais de 125 milhões de ovos férteis por mês. Ou seja, será 1,5 bilhão de ovos férteis por ano.

O projeto conduzido pela Pluma Agroavícola possui sistemas de automação, tecnologia, biosseguridade e controle de processos. A estrutura também terá impacto direto no mercado de trabalho da região.

Ao todo, serão 100 empregos diretos em São Jorge do Patrocínio. Atualmente, 40 profissionais já foram contratados e estão trabalhando na preparação para o início da operação. Em seguida, as demais vagas serão preenchidas gradualmente.

A previsão da Pluma Agroavícola é que, unindo os incubatórios já existentes com a nova planta em São Jorge do Patrocínio, a empresa alcance 125 milhões de ovos incubados por mês. (Crédito: Divulgação / Grupo Pluma) Novo megaincubatório da Pluma Agroavícola deve gerar 100 novos postos de trabalho em São Jorge do Patrocínio. (Crédito: Divulgação / Grupo Pluma) Megaincubatório da Pluma Agroavícola já tem 40 funcionários trabalhando para iniciar as operações. (Crédito: Divulgação / Grupo Pluma)

Megaincubatório e pintos de corte

O tamanho do novo empreendimento ajuda a mostrar a dimensão da operação. Atualmente, o Grupo Pluma informa que produz aproximadamente 50 milhões de pintos por mês, o equivalente a mais de 600 milhões por ano.

A produção atende tanto o mercado brasileiro quanto clientes internacionais. A própria Pluma Agroavícola relata que fornece material genético avícola para todo o território nacional, atuando em oito estados e no Distrito Federal. A empresa também exporta ovos férteis para mercados como México, Paraguai, países da África e Oriente Médio.

Com o novo megaincubatório, o grupo passará a contar com 23 incubatórios de ovos férteis e três centrais de ovos, conforme informações divulgadas pela empresa.

Segundo o presidente do Grupo Pluma, Lauri Paludo, o novo empreendimento sustenta o crescimento da companhia nos próximos anos, com tecnologia, eficiência e padrões elevados de qualidade.

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Paranaense, Grupo Pluma é uma das maiores empresas de ovos férteis

A expansão em São Jorge do Patrocínio reforça uma operação que começou no Paraná. O Grupo Pluma nasceu em 1999, em Dois Vizinhos, no Sudoeste do estado, inicialmente com 12 mil galinhas destinadas à produção de ovos férteis.

Mais de duas décadas depois, a companhia se apresenta como a maior fornecedora de ovos férteis e pintos de corte da América Latina. A Pluma Agroavícola informa ainda que possui mais de 6 milhões de matrizes alojadas e comercializa cerca de 40 milhões de pintos de corte mensalmente.

Já o Grupo Pluma reúne empresas que atuam em diferentes segmentos da cadeia de proteínas (frango e peixes) e alimentos. Entre elas estão Pluma Agroavícola, Bello Alimentos, Levo Alimentos, Santa Cecília Alimentos, Dellmare, Saint Peters, PlumaGen, Plusval, Casilândia Agroavícola e Mais Frango. O grupo informa ter mais de 17 mil colaboradores diretos e presença internacional, com exportações para mais de 60 países.

O investimento de R$ 120 milhões no megaincubatório integra o plano de expansão do Grupo Pluma, que vem ampliando os aportes em tecnologia, automação e sustentabilidade. Conforme a companhia, somente em 2024, realizou mais de R$ 309 milhões em investimentos e registrou crescimento de 27% na receita líquida.