Localiza expande operação de caminhões e inaugura primeira loja no Paraná

A Localiza Seminovos Caminhões escolheu Maringá, no Noroeste do Paraná, para dar seu primeiro passo de expansão no estado. A nova loja da rede chega à cidade mirando principalmente transportadores, empresas de logística e produtores ligados ao agronegócio, em uma região marcada pelo forte movimento de cargas e pelo alto custo dos caminhões novos.

A escolha de Maringá não foi por acaso. A cidade tem um PIB superior a R$ 27 bilhões e é a quinta maior economia do Paraná, com uma atividade econômica fortemente ligada ao agronegócio. O processamento de grãos e carnes e a produção sucroenergética estão entre os destaques. A indústria também tem presença relevante na fabricação de implementos rodoviários, confecção, energia solar e tecnologia.

Além disso, a localização da cidade favorece o negócio. Maringá está em um importante entroncamento rodoviário, com conexão entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para uma empresa voltada à comercialização de caminhões e implementos, portanto, o perfil econômico e logístico da região pesou na escolha.

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A nova operação também chega em um momento de aquecimento do mercado de caminhões usados. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), as vendas de caminhões usados no Brasil cresceram 27,7% entre 2024 e 2025, superando 444 mil unidades. Entre os seminovos, com até três anos de uso, a alta foi ainda maior: 40,3%.

Loja tem 6 mil m² e vende caminhões de até três anos

A unidade de Maringá tem 6 mil m², sendo 500 m² de showroom, e fica às margens da BR-376, no km 208. O espaço reúne caminhões e implementos de diferentes marcas e modelos, desde utilitários e VUCs até cavalos mecânicos, carretas, veículos refrigerados, tratores e máquinas pesadas.

O foco da Localiza Seminovos Caminhões está nos veículos com até três anos de uso e baixa quilometragem. A estratégia busca atender empresas que precisam renovar ou ampliar as frotas, mas encontram um cenário de preços elevados para caminhões zero-quilômetro.

Antes de chegar à loja, cada veículo passa por uma revisão que verifica mais de 160 itens. A avaliação inclui motor, transmissão, embreagem, cardã e cruzetas, freios, suspensão, direção, eixos, sistema elétrico, iluminação, pneus, documentação e itens obrigatórios.

“Nosso objetivo é oferecer ao cliente uma alternativa confiável, com procedência, qualidade e estrutura diferenciada no segmento de caminhões seminovos”, afirma Dirley Ricci, diretor executivo de Ativos da Localiza&Co.

Entre os veículos disponíveis estão modelos como Scania R 450 6×2, Scania G 450 e DAF XF FTT 480. Há também conjuntos florestais, caminhões e implementos refrigerados e máquinas agrícolas.

Localiza Caminhões mira na renovação da frota

A operação paranaense amplia a presença da Localiza Seminovos Caminhões, que já tinha unidades em Campinas e Ribeirão Preto, no interior paulista. Recentemente, também iniciou sua expansão para o Centro-Oeste.

A empresa afirma que a nova unidade faz parte de um projeto de crescimento da operação e aposta no mercado regional de transporte e logística. A expectativa é aproveitar a força do agronegócio e da indústria do Noroeste paranaense. Além disso, a empresa deseja contribuir com a renovação da frota que circula pelas rodovias brasileiras.

Conforme a empresa, a idade média da frota rodoviária nacional está entre 11 e 15 anos. A comercialização de caminhões seminovos aparece, nesse cenário, como uma alternativa para empresas que precisam modernizar seus veículos sem necessariamente partir para a compra de modelos novos.