Tradicional restaurante italiano de Curitiba fecha após mais de 50 anos

Um dos restaurantes mais tradicionais de Curitiba está fechando as portas. A Landerna, no Água Verde, anunciou nesta terça-feira (4) o encerramento das atividades após mais de cinco décadas de história. A casa, conhecida pelas pizzas e massas italianas, fez o comunicado nas redes sociais sem informar o motivo do fechamento.

“Infelizmente, chegou o momento de nos despedirmos”, publicou o restaurante. Na mensagem, a equipe relembrou os mais de 50 anos de trajetória e agradeceu aos clientes, funcionários e fornecedores que fizeram parte dessa história.

A Landerna foi inaugurada em 1970 e se tornou uma referência da gastronomia italiana em Curitiba. Era um dos mais antigos rodízios de massas da capital — atrás apenas do Velho Madalosso, em Santa Felicidade, aberto em 1963 — e se destacava também por estar entre as primeiras pizzarias curitibanas com forno a lenha.

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Ao longo das décadas, o restaurante acompanhou diferentes gerações de curitibanos. Nos comentários da publicação de despedida, clientes relembraram aniversários, encontros familiares, refeições com os pais e momentos vividos no local.

“Por muito tempo foi a melhor pizza da cidade”, escreveu um dos clientes. Outro resumiu o sentimento provocado pela notícia: “Foi ícone em Curitiba. Deixará saudades”.

Fuzilete ao molho rosé era um dos pratos mais pedidos da casa. Foto: A Landerna

A Landerna tinha pizza, massas e sopas

A Landerna ficou conhecida pelo cardápio de inspiração italiana, com pizzas, massas frescas, calzones e carnes. A casa também fazia sucesso com o rodízio, que reunia diferentes opções de pizzas e massas.

A sopa eslava era outro símbolo da casa. O prato aparecia entre as opções do tradicional buffet de sopas, servido durante o inverno curitibano. Além disso, o buffet reunia outras receitas, como canja, caldo verde e sopa de cebola.

Ainda mais famosas que as sopas eram algumas massas que conquistaram os curitibanos, como o nhoquetto e o fuzilete ao molho rosé.

“Obrigado, Curitiba”

No anúncio de encerramento, o restaurante não explicou o que levou à decisão de fechar as portas. A Tribuna do Paraná tentou contato com o local, mas não obteve retorno. A publicação também marcou uma mudança no perfil da conta do restaurante: as postagens antigas foram arquivadas, permanecendo apenas a mensagem de despedida.

O texto publicado pela casa encerra agradecendo à cidade que acompanhou sua trajetória desde 1970. “Foram décadas de trabalho, encontros, comemorações e memórias que levaremos para sempre”, diz a publicação.

O restaurante funcionava na Avenida Iguaçu, no Água Verde, onde se consolidou como um dos endereços gastronômicos tradicionais da cidade.