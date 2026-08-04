Imóvel que abrigou bancos no Centro de Curitiba deverá receber supermercado

Um imóvel que, durante décadas, fez parte da paisagem financeira de Curitiba deverá ganhar um novo destino. O prédio localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro da capital, onde já funcionaram o Banespa e a agência central do Santander, foi alugado para o Festval. Se a documentação “fluir” nas próximas semanas, a previsão é de que a rede de supermercados abra uma nova unidade no local no início de 2027.

A informação foi confirmada à Tribuna do Paraná pela imobiliária Confronto e pela SKNA Properties, empresas envolvidas na negociação do imóvel. A incorporadora também anunciou nas redes sociais que o espaço foi locado para o Festval e que a inauguração está prevista para 2027.

A rede de supermercados, por sua vez, confirma que a locação foi realizada, mas afirma que ainda aguarda a conclusão da documentação necessária para fazer o anúncio oficial da nova unidade.

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O imóvel fica no número 474 da Marechal Deodoro, uma das ruas mais tradicionais de Curitiba. O prédio tem 5.847,40 metros quadrados de área construída, em um terreno de 2.343,60 metros quadrados. A propriedade foi adquirida pela SKNA Properties em parceria com a Nacional Empreendimentos.

De bancos a supermercado

O endereço tem uma ligação importante com a história econômica do Centro de Curitiba. A Rua Marechal Deodoro foi, durante décadas, um dos principais eixos financeiros da cidade, concentrando bancos e serviços ligados à atividade comercial.

O número 474 chegou a abrigar o Banespa e, posteriormente, uma unidade do Santander. Registros do banco ainda identificam o endereço como uma de suas antigas agências em Curitiba.

Agora, o mesmo espaço poderá ganhar uma atividade bem diferente: um supermercado voltado ao consumidor final.

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A mudança também acompanha uma transformação no perfil do Centro de Curitiba. Embora a região continue sendo uma das áreas mais movimentadas da cidade, o eixo central ganhou “concorrência” à medida que novos polos de comércio e serviços cresceram nos bairros.

Prédio foi a leilão por R$ 30 milhões

A SKNA Properties e a Nacional preferiram não tornar público o valor de compra do imóvel. No entanto, antes de ser adquirido por essas empresas, o prédio chegou a aparecer em uma plataforma de leilões, em 2025, com lance inicial anunciado de R$ 30 milhões. Isso não significa que tenha sido comprado por essa quantia. O leilão on-line ocorreu em 3 de julho de 2025.