Supermercado de R$ 50 milhões abre em Curitiba com padaria inédita na rede

Curitiba ganha na próxima semana (quarta-feira, dia 12) um novo supermercado que promete ir muito além das compras. Com investimento de R$ 50 milhões, o Ítalo Barigui abre as portas no Mossunguê com 8,3 mil m² de área construída, 300 empregos diretos e uma combinação de gastronomia, serviços e produtos que inclui nomes tradicionais da cidade.

Um dos principais diferenciais é uma padaria sem glúten, com estrutura exclusiva, equipamentos independentes e processos desenvolvidos para evitar a contaminação cruzada dos alimentos. A novidade integra uma área de saudabilidade, com alimentos funcionais, produtos naturais, suplementos e itens voltados ao bem-estar.

Mas a proposta do novo supermercado Ítalo Barigui também chama atenção pelas parcerias. A loja terá uma operação de culinária japonesa assinada pelo Taisho, restaurante tradicional de Curitiba, além de produtos da Trapiche Pescados, conhecida por sua qualidade e frescor no segmento de peixes e frutos do mar.

A gastronomia ainda terá a presença da Délices de Sucre, uma das confeitarias mais conhecidas, inovadoras e elegantes da capital, e da Cipria Temperos. A lista de operações inclui ainda pizzaria de longa fermentação, massas artesanais produzidas diariamente, cafés especiais com moagem na hora e produtos naturais a granel.

Experiências além das compras

A ideia do Grupo Ítalo foi montar uma espécie de polo gastronômico dentro do supermercado, combinando marcas próprias e parceiros especializados.

Para completar a experiência, além do Taisho, Trapiche Pescados, Délices de Sucre e Cipria Temperos, o espaço terá floricultura, açougue com carnes maturadas pelo método Dry Aged e adega com atendimento especializado, para ajudar os consumidores na escolha de rótulos e harmonizações. Ademais, a loja terá uma pizzaria de longa fermentação, massas artesanais produzidas diariamente e uma estação de cafés especiais com moagem feita na hora.

Outro destaque será o Restaurante Ítalo Gourmet, com buffet por quilo servido diariamente das 11h às 15h. O espaço tem capacidade para 300 pessoas e terá um cardápio, conforme o Ítalo, equilibrado e natural.

Ítalo Barigui terá padaria sem glúten, além de parceria com marcas de alimentação já consolidadas em Curitiba (Crédito: Divulgação / Ítalo)

“Concierge” de compras e arquitetura

Outra inovação é o Concierge Ítalo, serviço gratuito no qual um consultor poderá acompanhar o cliente durante as compras. A proposta é orientar a escolha de produtos de acordo com preferências e necessidades individuais. A ideia segue os cinco pilares adotados pela marca para a nova loja: qualidade, curadoria, praticidade, saudabilidade e proximidade.

A arquitetura reforça a identidade curitibana. Conforme o Grupo Ítalo, o projeto tem inspiração na cidade e na paisagem do Parque Barigui. E a região foi escolha estratégica, para atender consumidores que valorizam qualidade, gastronomia, conveniência e bem-estar.

Grupo Ítalo amplia presença em Curitiba

A nova unidade representa uma expansão importante para o Grupo Ítalo, que nasceu em 1998, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. Atualmente, o grupo reúne 33 lojas no Paraná e em Santa Catarina. São 12 unidades Ítalo Supermercados e 21 lojas Superdia Atacado, com aproximadamente 3.400 colaboradores.

O novo supermercado fica na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 565, em um terreno de 17 mil m². A loja funcionará diariamente, das 7h às 22h.