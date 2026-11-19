Com a reforma em andamento, após a conclusão das obras, a Praça Osório, no Centro de Curitiba, terá mais espaço para pedestres e áreas de convivência, além de uma estrutura voltada à valorização da gastronomia local.

O projeto prevê ampliação de calçadas, retirada de vagas de estacionamento e mudanças na circulação de veículos. As obras de requalificação das ruas próximas têm início previsto para fevereiro de 2027.

Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o projeto será executado junto à reforma da praça, planejada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). As intervenções fazem parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, lançado em 2025. Apesar do anúncio, o projeto ainda não está disponível para a consulta da população.

Uma das principais mudanças será a retirada das vagas de estacionamento em diagonal dos dois lados da praça, permitindo ampliar as calçadas. Na face voltada à Alameda Cabral, será implantado um calçadão com 10 metros de largura, elevado cinco centímetros em relação à pista de veículos.

As ruas também receberão pavimentação em paralelepípedo para reduzir a velocidade dos carros. Parte das vagas de estacionamento será mantida, assim como os espaços destinados aos táxis.

Gastronomia e convivência na Praça Osório

A proposta inclui uma estrutura para valorizar a gastronomia local, integrada às novas áreas de convivência. A ideia é estimular a permanência de moradores e visitantes na região, além de fortalecer as atividades econômicas do Centro.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba. Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba. Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

O projeto também prevê intervenções em trechos da Avenida Vicente Machado, entre a praça e a Rua Visconde de Nácar, e da Alameda Cabral, até a Rua Carlos de Carvalho. O calçadão entre as ruas Comendador Araújo e Visconde de Nácar também será requalificado.

Para melhorar a circulação, serão implantadas faixas acessíveis, um cruzamento elevado na Alameda Cabral e travessias elevadas nas ruas Comendador Araújo e Senador Alencar Guimarães. O estreitamento das pistas deverá ajudar a reduzir a velocidade dos veículos.

A proposta inclui ainda nova arborização e iluminação. O petit pavé, calçamento formado por pequenas pedras que compõem desenhos nas calçadas, será preservado. Nas áreas ampliadas, serão utilizados pisos acessíveis de cimento, mármores britados e granilhas.

A requalificação também será conectada a intervenções previstas nas ruas Ermelino de Leão, Saldanha Marinho, Cruz Machado e em um novo trecho da Voluntários da Pátria.