As obras de revitalização da Praça Osório, no Centro de Curitiba, já começaram, mas o projeto de paisagismo tem provocado questionamentos sobre como ficará um dos espaços mais tradicionais da cidade. Um dos pontos que chamaram a atenção foi a presença de palmeiras nas imagens divulgadas pelo município, levantando dúvidas sobre possíveis mudanças na arborização e na identidade visual da praça.

Em nota encaminhada à Tribuna do Paraná, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) esclareceu que as imagens do projeto são meramente ilustrativas. Segundo a pasta, as palmeiras foram inseridas nas representações para indicar a presença de vegetação e dar perspectiva ao desenho, sem que isso signifique, necessariamente, que essas árvores serão plantadas.

A secretaria também destacou que as palmeiras já fizeram parte da paisagem da Praça Osório. Registros históricos de 1924 mostram exemplares no local, o que demonstra que a presença dessas árvores não seria uma novidade na história do espaço.

A manifestação, no entanto, não especifica se haverá o plantio de novas palmeiras, nem informa espécies ou quantidades. O que está previsto é uma renovação planejada da arborização, com árvores selecionadas de acordo com as características ambientais da praça.

Praça Osório integra conjunto histórico tombado

A discussão sobre as mudanças no paisagismo envolve também a preservação do patrimônio histórico. A Praça Osório integra o conjunto formado pela Avenida Luiz Xavier, pela Rua XV de Novembro e pela Praça Santos Andrade, tombado pelo patrimônio histórico estadual em 11 de março de 1974.

A arborização de grande porte é uma das características históricas da Praça Osório, o que torna a composição da vegetação um aspecto relevante da revitalização.

O tombamento não impede automaticamente a realização de obras ou o plantio de novas árvores. Entretanto, intervenções que possam alterar as características protegidas do conjunto precisam observar as exigências dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio.

Na nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não detalhou se o novo projeto paisagístico já foi submetido à análise específica do órgão estadual de patrimônio. O projeto também não está disponível nos portais da transparência.

Quais árvores serão plantadas na Praça Osório?

O novo paisagismo prevê árvores de diferentes portes, espécies frutíferas e exemplares com flores, preferencialmente nativos da Mata Atlântica. A proposta busca diversificar a vegetação e favorecer a presença de aves e polinizadores, como as abelhas.

Entre as frutíferas previstas estão pitangueiras, guabirobeiras, uvaieiras, araçazeiros, grumixameiras, cerejeiras-do-mato, guabijuzeiros e vacuns. Também estão previstos pau-ferros, ipês-roxos, ipês-rosas, ipês-brancos e dedaleiros.

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a escolha das espécies considera a disponibilidade de luz, o espaço necessário para o desenvolvimento das raízes, a resistência aos ventos e a formação das copas.

O plantio será acompanhado de preparação do solo, espaçamento adequado e irrigação. As mudas também passarão por monitoramento nos primeiros anos, com substituição daquelas que não conseguirem se estabelecer. A revitalização da Praça Osório tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2027.