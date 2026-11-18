O diretor paraguaio da hidrelétrica de Itaipu, Justo Zacarías, foi destituído do cargo em meio ao escândalo pela intervenção no Ueno Bank, instituição para a qual foram transferidos recursos da usina compartilhada com o Brasil durante sua gestão, segundo informou nesta quarta-feira (18) o presidente do Paraguai, Pedro Alliana.

“Decidi nomear o engenheiro Hugo Osvaldo Zárate Chávez como novo diretor-geral paraguaio da Itaipu Binacional. Hugo é um funcionário de carreira, com 37 anos de trajetória na Itaipu, onde ocupou importantes cargos técnicos até chegar à diretoria técnica”, informou Alliana em post no X.

“É um profissional que conhece profundamente a instituição e possui a experiência necessária para assumir esta grande responsabilidade”, acrescentou o presidente, que mandou um recado: “Desejo-lhe sucesso nesta nova etapa e encarrego-o de trabalhar com transparência, responsabilidade e compromisso com os interesses do Paraguai”.

Segundo informações da agência EFE, a nomeação de Zárate, que atuava desde 2023 como diretor técnico de Itaipu, deverá ser aprovada pelo Senado.

No último dia 7, Itaipu revelou que, de janeiro de 2025 até o início deste mês, mantinha cerca de US$ 183 milhões no Ueno Bank e anunciou que ingressou com ações junto ao Ministério Público paraguaio para recuperar os valores.

Esse montante representa 7,6% dos recursos que entraram entre 2024 e 2026 na usina binacional por meio de remessas do Brasil, segundo detalhou na ocasião Itaipu, que garantiu que “essa situação não afeta o desenvolvimento normal das atividades” da hidrelétrica.

O Banco Central do Paraguai (BCP) determinou no início de novembro uma intervenção no Ueno Bank, que tinha 2,9 milhões de clientes em um país de 6,1 milhões de habitantes, após detectar que seu índice de solvência havia caído para abaixo da metade do mínimo exigido.

A crise colocou o então presidente Santiago Peña na mira porque o então mandatário paraguaio foi sócio do Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controla o Ueno Bank, até março de 2025, quando já era presidente.

Em um processo de poucos dias, o Congresso do Paraguai se recusou a analisar o pedido de renúncia do então mandatário – que, caso fosse aceito, o tornaria senador vitalício com foro privilegiado – e aprovou seu impeachment. Logo depois, Peña foi preso.