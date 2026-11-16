Nova Praça Osório: veja imagens de como ficará praça após acidentes

A Prefeitura de Curitiba divulgou nesta segunda-feira (16/11) os detalhes do projeto de revitalização da Praça Osório. O espaço foi interditado após a ocorrência de vários acidentes envolvendo queda de galhos, que inclusive deixou uma jovem paraplégica. Até o momento, 140 galhos foram podados e 44 árvores retiradas após as avaliações de uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente.

A obra de revitalização terá custo estimado em R$ 7 milhões e foi antecipada em três meses pelo prefeito Eduardo Pimentel após o quarto incidente com feridos na praça. Também serão feitas outras intervenções no entorno da praça, com investimento de mais R$ 3,5 milhões em calçamentos e arruamentos.

O El Niño mais intenso neste ano fez o número de ocorrências do tipo aumentar em toda a cidade. “Depois do último acidente, optamos por fechar a praça e antecipar o início das obras. A praça será totalmente revitalizada, respeitando o patrimônio, mas com novas áreas de lazer e o manejo de árvores após avaliações”, disse à RPC.

Segundo Pimentel, todos os laudos do diagnóstico das árvores estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura. “Tudo com muita responsabilidade e critérios técnicos, sem politicagem. É um assunto muito sério”, complementou. O prefeito lembrou que na década de 1970 uma ação semelhante foi feita e que o cuidado será constante.

Os chamados pelo 156 para podas e retiradas de árvores aumentaram, mas, segundo Eduardo Pimentel, a época do ano propicia esse aumento. “O aumento da procura nesta época do ano é sazonal, normal. Recomendamos que quem precisar continue abrindo seus chamados para eventuais remoções necessárias e responsáveis”, explicou. As equipes que fazem o serviço serão reforçadas neste período de fim de ano.

Quem quiser uma avaliação pode ligar para o 156 ou acessar o app da prefeitura.