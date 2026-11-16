Curitiba abre licitação de R$ 3,7 milhões para substituir ponte do Parque Tingui

A ponte de madeira do Parque Tingui, em Curitiba, será substituída por uma estrutura de concreto, em uma obra estimada em R$ 3,75 milhões. A prefeitura abriu uma licitação para contratar os serviços, que incluem mudanças na travessia sobre o Rio Barigui e na ligação viária entre as ruas José Valle e Professor Dário Garcia.

A intervenção prevê a instalação de galerias de concreto no lugar da estrutura atual, além de adequações geométricas nos acessos. Na prática, essas alterações vão modificar a configuração da passagem, que conecta vias da região do parque.

A licitação, identificada como Concorrência Eletrônica nº 36/2026, foi publicada em 9 de novembro pela Secretaria Municipal de Obras Públicas de Curitiba. O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 3.754.198,34, e as empresas interessadas têm até as 9h do dia 25 de novembro para apresentar propostas.

A substituição da ponte representa uma mudança na infraestrutura viária da região. A nova estrutura de concreto deverá assumir a função da travessia de madeira, enquanto as intervenções nos acessos permitirão adaptar a ligação entre as ruas às características do projeto.

O Parque Tingui é um dos espaços de lazer da capital paranaense, utilizado para caminhadas, atividades físicas e passeios. Por isso, a execução dos trabalhos também poderá exigir alterações temporárias na circulação de veículos e frequentadores, dependendo das etapas previstas para a obra.

O Parque Tingui é um dos espaços de lazer da capital paranaense, utilizado para caminhadas, atividades físicas e passeios. Por isso, a execução dos trabalhos também poderá exigir alterações temporárias na circulação de veículos e frequentadores, dependendo das etapas previstas para a obra.

O início dos trabalhos depende da conclusão da licitação e da contratação da empresa responsável. A prefeitura ainda deverá informar o cronograma de execução e a necessidade de eventuais bloqueios na região.