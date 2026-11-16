Curitiba prevê R$ 12,2 milhões para hospitais; veja lista de beneficiados

Quatorze hospitais e instituições de saúde de Curitiba receberão R$ 12,2 milhões em emendas parlamentares previstas no Orçamento municipal de 2027. Os recursos poderão ser utilizados para custear atendimentos, como cirurgias e exames, além da compra de equipamentos e melhorias na estrutura das unidades que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A destinação foi anunciada nesta sexta-feira (13), pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Os valores serão incluídos na proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, que prevê um orçamento de R$ 16,58 bilhões para a capital paranaense.
O montante supera os R$ 12 milhões destinados aos hospitais no orçamento de 2026. A novidade deste ano é a inclusão do Hospital Menino Deus, que receberá R$ 400 mil para instalar um elevador.
A distribuição dos recursos mantém valores próximos aos do ano anterior, mas algumas instituições terão alterações nos repasses. O Hospital do Idoso Zilda Arns continua com a maior emenda, de R$ 2 milhões. Já o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo e o Hospital e Maternidade Luísa de Marillac terão os valores ampliados de R$ 500 mil para R$ 600 mil cada.
Por outro lado, o Complexo Hospitalar do Trabalhador, que recebeu R$ 900 mil na previsão anterior, terá R$ 500 mil em 2027.
Recursos poderão ajudar a reduzir filas de cirurgias e exames
Uma das possibilidades discutidas pela Secretaria Municipal da Saúde é utilizar parte dos recursos para ampliar a realização de procedimentos em pacientes que já aguardam atendimento nos próprios hospitais.
A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, pediu que cada instituição apresente um plano individual de aplicação do dinheiro até segunda-feira (16). A proposta é permitir que os hospitais dividam os valores entre custeio e investimentos.
No custeio, os recursos poderão ser direcionados a cirurgias e exames de pacientes que já estão nas filas internas das unidades. Já a parte destinada a investimentos poderá financiar equipamentos e outras necessidades estruturais.
Durante o anúncio, algumas instituições também apresentaram exemplos de como pretendem utilizar os valores. O Hospital Pequeno Príncipe informou que planeja substituir nove dos 70 respiradores da unidade.
Veja quanto cada hospital receberá em Curitiba
Ao todo, 14 instituições foram contempladas com as emendas para o orçamento municipal de 2027.
|Hospital ou instituição
|Valor previsto
|Hospital do Idoso Zilda Arns
|R$ 2 milhões
|Hospital Universitário Evangélico Mackenzie
|R$ 1,2 milhão
|Hospital Universitário Cajuru
|R$ 1,2 milhão
|Hospital Pequeno Príncipe
|R$ 1,2 milhão
|Irmandade de Santa Casa
|R$ 1,2 milhão
|Hospital Erasto Gaertner
|R$ 900 mil
|Hospital Santa Madalena Sofia
|R$ 900 mil
|Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo
|R$ 600 mil
|Hospital e Maternidade Luísa de Marillac
|R$ 600 mil
|Complexo Hospitalar do Trabalhador
|R$ 500 mil
|Hospital São Vicente
|R$ 500 mil
|Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR
|R$ 500 mil
|Hospital da Cruz Vermelha Brasileira
|R$ 500 mil
|Hospital Menino Deus
|R$ 400 mil
|Total
|R$ 12,2 milhões
Orçamento de Curitiba prevê R$ 16,58 bilhões para 2027
As emendas destinadas aos hospitais serão incorporadas à proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O projeto estima receitas e despesas de R$ 16,58 bilhões para o município, com 21,79% do orçamento destinados à saúde.
A proposta deverá passar por duas votações no plenário da Câmara Municipal até 20 de dezembro. O prazo para apresentação das emendas parlamentares termina na terça-feira (17).