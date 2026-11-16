Curitiba prevê R$ 12,2 milhões para hospitais; veja lista de beneficiados

Quatorze hospitais e instituições de saúde de Curitiba receberão R$ 12,2 milhões em emendas parlamentares previstas no Orçamento municipal de 2027. Os recursos poderão ser utilizados para custear atendimentos, como cirurgias e exames, além da compra de equipamentos e melhorias na estrutura das unidades que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A destinação foi anunciada nesta sexta-feira (13), pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Os valores serão incluídos na proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, que prevê um orçamento de R$ 16,58 bilhões para a capital paranaense.

O montante supera os R$ 12 milhões destinados aos hospitais no orçamento de 2026. A novidade deste ano é a inclusão do Hospital Menino Deus, que receberá R$ 400 mil para instalar um elevador.

A distribuição dos recursos mantém valores próximos aos do ano anterior, mas algumas instituições terão alterações nos repasses. O Hospital do Idoso Zilda Arns continua com a maior emenda, de R$ 2 milhões. Já o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo e o Hospital e Maternidade Luísa de Marillac terão os valores ampliados de R$ 500 mil para R$ 600 mil cada.

Por outro lado, o Complexo Hospitalar do Trabalhador, que recebeu R$ 900 mil na previsão anterior, terá R$ 500 mil em 2027.

Recursos poderão ajudar a reduzir filas de cirurgias e exames

Uma das possibilidades discutidas pela Secretaria Municipal da Saúde é utilizar parte dos recursos para ampliar a realização de procedimentos em pacientes que já aguardam atendimento nos próprios hospitais.

A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, pediu que cada instituição apresente um plano individual de aplicação do dinheiro até segunda-feira (16). A proposta é permitir que os hospitais dividam os valores entre custeio e investimentos.

No custeio, os recursos poderão ser direcionados a cirurgias e exames de pacientes que já estão nas filas internas das unidades. Já a parte destinada a investimentos poderá financiar equipamentos e outras necessidades estruturais.

Durante o anúncio, algumas instituições também apresentaram exemplos de como pretendem utilizar os valores. O Hospital Pequeno Príncipe informou que planeja substituir nove dos 70 respiradores da unidade.

Veja quanto cada hospital receberá em Curitiba

Ao todo, 14 instituições foram contempladas com as emendas para o orçamento municipal de 2027.

Hospital ou instituição Valor previsto Hospital do Idoso Zilda Arns R$ 2 milhões Hospital Universitário Evangélico Mackenzie R$ 1,2 milhão Hospital Universitário Cajuru R$ 1,2 milhão Hospital Pequeno Príncipe R$ 1,2 milhão Irmandade de Santa Casa R$ 1,2 milhão Hospital Erasto Gaertner R$ 900 mil Hospital Santa Madalena Sofia R$ 900 mil Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo R$ 600 mil Hospital e Maternidade Luísa de Marillac R$ 600 mil Complexo Hospitalar do Trabalhador R$ 500 mil Hospital São Vicente R$ 500 mil Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR R$ 500 mil Hospital da Cruz Vermelha Brasileira R$ 500 mil Hospital Menino Deus R$ 400 mil Total R$ 12,2 milhões

Orçamento de Curitiba prevê R$ 16,58 bilhões para 2027

As emendas destinadas aos hospitais serão incorporadas à proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O projeto estima receitas e despesas de R$ 16,58 bilhões para o município, com 21,79% do orçamento destinados à saúde.

A proposta deverá passar por duas votações no plenário da Câmara Municipal até 20 de dezembro. O prazo para apresentação das emendas parlamentares termina na terça-feira (17).