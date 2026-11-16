Planos de saúde terão que cobrir novos exames e remédio para câncer de pulmão

Os planos de saúde serão obrigados a cobrir novos exames e um medicamento para o tratamento do câncer de pulmão. A determinação consta em resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicada nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial da União. As novas coberturas passam a valer em fevereiro de 2027. As informações são da Agência Brasil.

Os pacientes terão direito ao protocolo de sequenciamento de nova geração, um exame que identifica alterações genéticas, e ao medicamento oral cloridrato de tepotinibe. Segundo a ANS, a atualização busca ampliar o acesso a tecnologias voltadas à medicina de precisão, ao permitir a identificação de alterações genéticas relevantes para a execução de terapias específicas.

Exame identifica nove alterações genéticas

O Painel de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) para Câncer de Pulmão permite identificar alterações genômicas associadas à doença. A cobertura será obrigatória para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células do tipo não escamoso, em estágio avançado ou metastático (estágios IIIB a IV).

O teste deverá identificar alterações nos genes EGFR, ALK, ROS1, RET, NTRK, BRAF, MET, KRAS e HER2. A análise deverá ser feita preferencialmente em amostras de tecido tumoral. Nos casos em que não houver material suficiente, poderá ser utilizada amostra de sangue por meio da chamada biópsia líquida.

Medicamento para mutação específica

O cloridrato de tepotinibe será destinado a pacientes adultos com câncer de pulmão de não pequenas células avançado que apresentem mutação do tipo skipping (salto) no éxon 14 do gene MET (METex14). Segundo a ANS, a incorporação segue as regras previstas na Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde.