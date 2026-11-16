Amamentação reduz sintomas de depressão materna em países pobres

Mulheres que amamentam apresentam menos sintomas depressivos do que aquelas que não amamentam, segundo estudo publicado na revista Discover Mental Health. A pesquisa analisou dados de mais de 12 mil mães em quatro países de baixa e média renda: Lesoto e Moçambique, na África, e Nepal e Bangladesh, na Ásia. Os resultados mostram uma relação inversa entre amamentação e depressão materna, embora a força dessa associação varie conforme o país. O achado é relevante porque a depressão afeta cerca de 19,8% das mães nessas regiões, índice superior à média mundial de 13%. As informações são da Universidade de Sharjah.

A depressão materna atinge entre 10% e 13% das gestantes e aproximadamente 13% das mães no mundo. Nos países de baixa e média renda, porém, a prevalência é significativamente maior. O estudo utilizou dados de pesquisas demográficas e de saúde realizadas nos quatro países, envolvendo mães com idade entre 15 e 49 anos. A avaliação dos sintomas depressivos foi feita com base em questionários adaptados do Patient Health Questionnaire (PHQ), instrumento reconhecido para rastreamento de depressão.

No conjunto dos países analisados, 96,1% das participantes estavam amamentando no momento da pesquisa. Entre elas, 94,3% não relataram sintomas depressivos, enquanto apenas 5,7% apresentaram sinais de depressão. A taxa de amamentação variou entre os países: Nepal registrou o maior índice, com 98,9% das mães amamentando, seguido por Moçambique (96,3%), Bangladesh (95,7%) e Lesoto (92,3%). Os pesquisadores ajustaram os modelos estatísticos para idade materna, escolaridade e renda familiar.

A relação entre amamentação e menor prevalência de sintomas depressivos foi mais consistente em Bangladesh e na análise conjunta dos quatro países. Em Lesoto, 6,3% das mães relataram sintomas depressivos. Em Moçambique, esse índice foi de 7,6%. Bangladesh apresentou o menor percentual, com 4% das participantes reportando sintomas, enquanto no Nepal a taxa foi de 5,1%. Os autores destacam que, embora a associação seja geralmente inversa, a força e a significância estatística variam conforme o contexto de cada país.

Os pesquisadores apontam que os resultados têm implicações importantes para políticas de saúde materno-infantil. Em países de baixa renda, onde programas de promoção da amamentação já estão estabelecidos, essas plataformas podem servir como pontos de entrada para integrar apoio à saúde mental materna. Aconselhamento de qualidade sobre amamentação, segundo os autores, não apenas melhora as práticas de alimentação infantil, mas também reduz o sofrimento materno. Intervenções que combinam suporte à amamentação e atenção à saúde mental poderiam gerar benefícios duplos.

O estudo reconhece limitações. A análise abrange apenas quatro países e utiliza dados transversais, o que impede estabelecer relações de causa e efeito. Os autores recomendam que pesquisas futuras adotem desenhos longitudinais para esclarecer os mecanismos temporais entre amamentação e depressão materna. Também sugerem que intervenções sejam adaptadas ao contexto local, considerando fatores como carga de trabalho materna, nutrição e acesso a serviços de saúde mental no pós-parto. Em locais onde a amamentação é quase universal, o foco adicional deve recair sobre mulheres que enfrentam dificuldades para amamentar ou que apresentam sintomas depressivos, grupos que podem ser menos visíveis nos serviços de rotina.