Como a mudança dos ventos aumenta a umidade e favorece temporais no Paraná

O enfraquecimento dos ventos alísios no Oceano Pacífico Equatorial provoca mudanças na circulação atmosférica que podem aumentar a frequência e a intensidade das tempestades no Paraná. Esse é um dos principais efeitos do El Niño sobre o Sul do Brasil: a alteração no deslocamento das correntes de ar facilita o transporte de calor e umidade da Amazônia para a região, criando condições favoráveis à formação de nuvens carregadas e chuvas intensas.

Os ventos se formam a partir de diferenças de pressão atmosférica, provocadas, entre outros fatores, pelo aquecimento desigual da superfície terrestre. O ar se desloca de áreas de maior pressão para regiões de menor pressão, enquanto a rotação da Terra interfere em sua direção. No Pacífico Equatorial, os ventos alísios normalmente sopram de leste para oeste, mas perdem intensidade durante o El Niño, alterando a distribuição do calor no oceano e a circulação do ar em diferentes partes do planeta.

No Paraná, a consequência mais importante não é necessariamente o aumento da velocidade dos ventos próximos ao solo, mas a mudança na circulação atmosférica que transporta umidade das regiões tropicais para o Sul do país.

“A relação aqui (sul do Brasil) é que com essa mudança do padrão de circulação dos ventos, o ar mais quente e úmido de regiões tropicais (região amazônica, principalmente) chega mais facilmente”, explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Esse transporte ocorre principalmente por correntes de ar em baixos níveis da atmosfera, que podem conduzir grandes quantidades de vapor de água do interior do continente para o Sul. Quando encontram sistemas meteorológicos favoráveis à instabilidade, essas correntes contribuem para a formação e a intensificação das tempestades.

Segundo Lizandro, a maior disponibilidade de umidade funciona como combustível para frentes frias, sistemas de baixa pressão e cavados — regiões alongadas de pressão relativamente baixa na atmosfera — que atuam sobre os três estados do Sul durante a primavera.

A relação entre o El Niño e os ventos fortes, entretanto, não é direta. O fenômeno modifica as condições atmosféricas que favorecem as tempestades, mas as rajadas intensas registradas durante esses episódios estão associadas a processos que ocorrem dentro e ao redor das próprias nuvens.

Quando o ar quente e úmido sobe rapidamente, pode formar nuvens de grande desenvolvimento vertical. Dentro delas, correntes ascendentes e descendentes, associadas à precipitação e às diferenças de temperatura, podem produzir rajadas fortes ao atingir a superfície. A intensidade depende das características de cada tempestade.

Verão pode ampliar os efeitos da circulação atmosférica

Durante o verão, as temperaturas mais elevadas favorecem a instabilidade e a formação de nuvens convectivas. Com o transporte adicional de umidade das regiões tropicais, essas condições podem resultar em episódios de chuva mais frequentes e intensos.

Lizandro explica que, nessa estação, o deslocamento de ar quente e úmido favorece “uma maior formação de aglomerados convectivos dentro de um ambiente atmosférico já mais aquecido”.

Esses aglomerados são conjuntos de nuvens de tempestade que podem provocar chuva volumosa, descargas elétricas e rajadas de vento em diferentes localidades.

Em boletim divulgado nesta quinta-feira (12), o Simepar reforçou a perspectiva de influência do El Niño sobre o regime de chuvas do Paraná nos próximos meses, com tendência de precipitações acima da média em diversas regiões.

A previsão, segundo Lizandro, é de que o El Niño permaneça ativo até março de 2027. Isso significa que o padrão de circulação atmosférica associado ao fenômeno poderá continuar favorecendo o transporte de calor e umidade para o Sul do Brasil durante a primavera e o verão.

Embora essa condição aumente o potencial para temporais, não é possível atribuir diretamente ao El Niño cada episódio de vento forte. A ocorrência e a intensidade das rajadas dependem da combinação de fatores meteorológicos específicos, que precisam ser avaliados nas previsões de curto prazo.