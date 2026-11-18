O Governo do Paraná repassou R$ 9,9 milhões a 16 municípios com balneários para reforçar os serviços de saúde durante o Verão Maior 2026/2027. O recurso será usado para preparar a rede de atendimento para o aumento da população durante a temporada.

Do total, R$ 9,2 milhões foram destinados a municípios do Litoral. Outros R$ 739 mil serão distribuídos entre cidades com balneários do interior, como Porto Rico, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, São Pedro do Paraná, Sertaneja, Siqueira Campos, Tomazina, Carlópolis e Marilena.

O repasse foi feito em parcela única, diretamente do fundo estadual aos fundos municipais de saúde. Os recursos poderão ser utilizados para reforçar equipes de urgência pré-hospitalar, serviços de pronto atendimento, assistência hospitalar, internações e aquisição de materiais, medicamentos e insumos.

No Litoral, Pontal do Paraná terá o maior repasse, de R$ 3,09 milhões, seguido por Guaratuba, com R$ 2,17 milhões, e Matinhos, com R$ 1,98 milhão. Paranaguá receberá R$ 817,8 mil, enquanto Antonina e Morretes terão R$ 504,7 mil cada, e Guaraqueçaba contará com R$ 172,4 mil. Parte do recurso destinado a Pontal do Paraná também contempla o atendimento aeromédico e o Siate.

Entre os balneários do interior, Porto Rico e Sertaneja receberão cerca de R$ 274 mil e R$ 272 mil, respectivamente. Já Carlópolis, Marilena, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, São Pedro do Paraná, Siqueira Campos e Tomazina terão R$ 27,5 mil cada. Os municípios estão vinculados às Regionais de Saúde de Paranavaí, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

O repasse foi definido pela Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB/PR), e os municípios contemplados deverão apresentar planos de trabalho e relatórios de atendimento durante a temporada.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fará o monitoramento da aplicação dos recursos por meio dos registros nos sistemas oficiais, relatórios e manifestações das ouvidorias. A prestação de contas deverá ser entregue em até 120 dias após o fim do Verão Maior Paraná.