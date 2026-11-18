Curitiba conquistou o primeiro lugar nacional no eixo de saneamento do Ranking Connected Smart Cities 2026. O levantamento considera indicadores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Apesar da liderança, dados de outros estudos mostram que a capital ainda enfrenta desafios relacionados à eficiência do sistema, especialmente nas perdas de água durante a distribuição.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) 2024, Curitiba perde 33,8% da água captada na distribuição. O índice considera volumes que deixam de chegar adequadamente aos consumidores em razão de vazamentos na rede, ligações clandestinas e falhas de medição.

O percentual é inferior à média nacional, de 36,2%, mas supera a média paranaense, de 28,7%. O mesmo levantamento indica que o abastecimento na capital é universal, ouse seja, atende a todos os consumidores.

O desempenho de Curitiba também aparece no Ranking do Saneamento 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados. Na classificação, que considera os 100 municípios mais populosos do país, a capital paranaense ocupa a 18ª posição, quatro colocações acima do resultado de 2024, quando ficou em 22º lugar.

O estudo utiliza indicadores de atendimento, melhoria dos serviços e eficiência, com base em informações do SINISA referentes ao ano de 2023. Entre os resultados de Curitiba, estão 100% de atendimento total de água, 100% de atendimento total de esgoto e 97,14% de tratamento total de esgoto.

Por outro lado, o indicador de perdas na distribuição utilizado pelo Trata Brasil foi de 39,57%. O percentual difere do registrado pelo SINISA 2024, que aponta 33,8%, porque os levantamentos consideram bases de dados e anos de referência distintos.

Companhia planeja investimentos

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Curitiba, investiu R$ 1,65 bilhão no município entre 2020 e 2025. Os recursos foram destinados à ampliação e modernização das estruturas de tratamento, armazenamento e distribuição de água, além da coleta e do tratamento de esgoto.

Entre as obras realizadas estão as ampliações das estações de tratamento de esgoto Atuba Sul e CIC-Xisto, que receberam novos equipamentos e tecnologias. A companhia também inaugurou reservatórios de água em diferentes regiões da cidade, incluindo o Tatuquara, Santa Quitéria, Bacacheri e Lamenha Pequena.

Outro empreendimento que contribui para o abastecimento da capital é a Barragem do Miringuava, cuja operação beneficia Curitiba e municípios da Região Metropolitana.

Nos nove primeiros meses de 2026, a Sanepar informou ter investido quase R$ 333 milhões em obras espalhadas pela capital. Somados aos recursos aplicados entre 2020 e 2025, os valores chegam a aproximadamente R$ 1,98 bilhão.

A companhia também prevê novos investimentos. A estimativa é aplicar mais de R$ 2 bilhões em Curitiba entre 2026 e 2030. Segundo a Sanepar, o objetivo é acompanhar o crescimento populacional e preparar a infraestrutura de saneamento para os efeitos das mudanças climáticas.