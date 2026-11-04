Nova queda de galho em Curitiba deixa mulher com fraturas na coluna; foram 6 casos em 2026

Mais um pedaço de árvore caiu e deixou uma pessoa ferida no Centro de Curitiba. Desta vez, o acidente aconteceu na terça-feira (3), nas proximidades do Teatro Guaíra, quando um galho atingiu Cleuza Aparecida da Silva, funcionária terceirizada da equipe de limpeza da instituição. Segundo familiares, ela sofreu fraturas em nove pontos da coluna e permanece internada.

Cleuza saía do trabalho para almoçar quando foi atingida. A filha dela, que também trabalha no Teatro Guaíra, ajudou no atendimento e no encaminhamento da mãe ao hospital. A área onde ocorreu a queda, próxima à Rua XV de Novembro, foi isolada devido ao risco de novos acidentes.

A irmã da vítima, Marli da Silva, contou que a família ainda tenta compreender as circunstâncias do acidente e que o nervosismo dificultou a conversa sobre o ocorrido.

“Ela saiu pra almoçar, já que trabalha lá no Teatro Guaíra, e aconteceu uma fatalidade. Caiu um galho de uma árvore. Não sei exatamente como foi, se foi a árvore. Não tivemos muito tempo pra conversar sobre esses detalhes ainda. Eu estava acompanhando ela e estava bem nervosa”, relatou Marli ao Bom Dia PR.

De acordo com a família, Cleuza deverá utilizar um colete de proteção para a coluna durante a recuperação. O acidente também trouxe incertezas sobre os planos pessoais da funcionária, que está com casamento marcado para os próximos dias.

“Ela tá com casamento marcado, casa dia 13. Não sei como vão ficar os planos agora”, afirmou a irmã.

Muitos casos em 2026

O episódio é o sexto envolvendo quedas de árvores e galhos em pontos da região central de Curitiba entre os casos registrados neste ano nas praças General Osório e Rui Barbosa e nas proximidades do Teatro Guaíra. Quatro pessoas ficaram feridas, algumas com lesões graves.

No domingo (1º), uma árvore caiu na Praça Rui Barbosa, ao lado da estação-tubo da linha Pinheirinho/Rui Barbosa. A planta estava apoiada em uma estrutura de madeira e tombou, deixando as raízes expostas. Ninguém ficou ferido.

Foi a segunda ocorrência registrada na praça em 2026. Em 23 de julho, uma árvore de grande porte atingiu a estação-tubo da linha Pinhais/Rui Barbosa, provocando danos à estrutura, mas sem deixar vítimas.

Na Praça General Osório, três episódios foram registrados desde junho. O mais grave aconteceu no dia 13 daquele mês, durante a Feira de Inverno, quando uma jovem de 22 anos foi atingida por um galho. Ela sofreu fraturas na coluna, lesão na medula espinhal e perfuração no pulmão, ficando paraplégica.

Em 17 de outubro, outro galho caiu na região da praça, atingiu a fiação elétrica e danificou um veículo estacionado. Uma mulher de 45 anos se assustou, tropeçou e sofreu ferimentos leves.

No dia 23 de outubro, um jovem de 24 anos foi atingido enquanto estava sentado em um banco da Praça General Osório. Ele sofreu fraturas no tornozelo e na coluna, passou por cirurgia e recebeu alta hospitalar quatro dias depois.

Após os acidentes, a Prefeitura de Curitiba isolou a área interna da Praça General Osório, retirou bancos e intensificou os trabalhos de manutenção. Segundo o município, 115 árvores passaram por podas e seis foram removidas. A revitalização do espaço, anteriormente prevista para 2027, foi antecipada.

Na Praça Rui Barbosa, 70 árvores foram avaliadas em julho. Desse total, 40 receberam podas, três foram removidas por problemas estruturais e 16 novas árvores foram plantadas.

Sobre a ocorrência de domingo, a prefeitura informou que a planta era acompanhada pelas equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e estava apoiada em um pergolado. O peso da copa, associado às condições climáticas do último fim de semana e ao acúmulo de chuvas nos últimos meses, pode ter contribuído para o tombamento. As circunstâncias ainda serão avaliadas.

Em relação ao acidente nas proximidades do Teatro Guaíra, a direção da instituição lamentou o ocorrido e informou que acompanha a situação da funcionária, que recebeu atendimento médico. O teatro também está apurando as circunstâncias da queda do galho.

A Prefeitura de Curitiba esclareceu que não realiza podas em áreas pertencentes a outros órgãos públicos. Segundo a administração municipal, solicitações para avaliação, corte ou poda de árvores nesses locais devem ser encaminhadas ao Departamento de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Como a árvore envolvida no acidente está localizada no terreno do Teatro Guaíra, a prefeitura informou que a manutenção é de responsabilidade da instituição.