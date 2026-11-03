Praça Rui Barbosa registra segunda queda de árvore em quatro meses

Uma árvore caiu na Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba, neste domingo (1º), nas proximidades de uma estação-tubo. A ocorrência é a segunda registrada na praça neste ano, já que em julho outra árvore caiu sobre uma estação do transporte coletivo.

A árvore que caiu neste domingo ficou com as raízes expostas. Apesar da proximidade com a estação-tubo, ninguém ficou ferido.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Curitiba informou que o local era ocupado por um arbusto ornamental, acompanhado pelas equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e apoiado por um pergolado. Segundo o município, o peso da copa pode ter contribuído para a queda.

A Prefeitura também disse que as árvores da Praça Rui Barbosa passaram por avaliações técnicas em julho. As chuvas acumuladas nos últimos meses e as condições climáticas do último fim de semana serão consideradas na análise do caso.

Em 23 de julho, outra árvore caiu sobre uma estação-tubo que atende a linha Pinhais/Rui Barbosa. Na ocasião, também não houve registro de feridos.

Praça Osório teve três quedas de galhos

A Praça Osório, também na região central de Curitiba, registrou três ocorrências envolvendo quedas de galhos desde junho. O primeiro caso aconteceu no dia 13 de junho, quando uma jovem de 22 anos foi atingida durante a Feira de Inverno. Ela sofreu fraturas nas vértebras, lesão na medula espinhal e uma perfuração no pulmão, além de perder os movimentos das pernas.

Em 17 de outubro, um galho caiu próximo à Rua XV de Novembro, atingiu a fiação elétrica e danificou o para-brisa de um carro estacionado. Uma mulher de 45 anos se assustou com a queda, tropeçou e teve ferimentos leves.

Seis dias depois, em 23 de outubro, um galho atingiu um jovem de 24 anos que estava sentado em um banco. Ele sofreu fraturas no tornozelo e na vértebra L4 e precisou passar por cirurgia. O jovem recebeu alta hospitalar no dia 27 de outubro.

Após a terceira ocorrência, a Prefeitura isolou a área interna da Praça Osório e retirou os bancos. O município também informou que intensificou as vistorias, podas e remoções de árvores.

Prefeitura realiza vistorias nas praças

De acordo com a Prefeitura, a Praça Osório tem cerca de 400 árvores. Nas ações de manutenção, 115 passaram por podas e seis foram removidas.

Na Praça Rui Barbosa, 70 árvores foram avaliadas em julho. Desse total, 40 passaram por podas e três foram retiradas por problemas estruturais. Também foram plantadas 16 novas árvores no local.