Aula show de massas e Cine Passeio bombando nesta terça

A noite de Curitiba nesta terça-feira (3), traz atrações de vários estilos, para vários tipos de público Os grandes destaques da programação de hoje ficam por conta da peça teatral clássica As Forcas Caudinas, no Teatro Barracão Encena, do circuito alternativo com exibições contínuas no Cine Passeio e da exclusiva aula-show de culinária artesanal na Cantina do Délio.

🎭 Teatro e Grandes Espetáculos

As Forcas Caudinas: Adaptação da célebre peça de Joaquim Maria Machado de Assis. Uma excelente opção para quem busca dramaturgia clássica brasileira em um ambiente acolhedor no Centro.

Onde: Teatro Barracão Encena (Rua Treze de Maio, 160) Horário: 20h



Adaptação da célebre peça de Joaquim Maria Machado de Assis. Uma excelente opção para quem busca dramaturgia clássica brasileira em um ambiente acolhedor no Centro. Autobiografia nº1: O Apanhador: A temporada do espetáculo de teatro contemporâneo continua ocupando os palcos do complexo Guaíra nesta semana.

Onde: Centro Cultural Teatro Guaíra (Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha) Horário: 20h

A temporada do espetáculo de teatro contemporâneo continua ocupando os palcos do complexo Guaíra nesta semana.

🎬 Cinema e Circuitos Alternativos

O charmoso cinema de rua Cine Passeio tem uma programação diversificada hoje. Os principais destaques incluem:

Virtuosas às 13h20 na Sala Luz

O Outro Lado das Redes às 15h15 na Sala Luz

A Grande Escapada às 17h

O Bosque Selvagem às 19h20

Jupiter às 19h30



Onde: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

🍝 Gastronomia Cultural e Música

Aula Show de Massas : Para quem quer um programa dinâmico, o “Museu das Massas” promove uma noite interativa onde você visita equipamentos históricos, aprende a preparar sua própria massa artesanal e encerra com um jantar completo.

Onde: Cantina do Délio (Rua Itupava, 1094 – Alto da XV) Horário: 19h



Para quem quer um programa dinâmico, o “Museu das Massas” promove uma noite interativa onde você visita equipamentos históricos, aprende a preparar sua própria massa artesanal e encerra com um jantar completo. Experiência Música e Natureza: Edição especial de novembro integrando intervenções artísticas e música em um dos mais novos espaços verdes de Curitiba.

Onde: Parque Jaime Lerner (Rua João Gava, s/n) Ingressos: Disponíveis via Disk Ingressos

Edição especial de novembro integrando intervenções artísticas e música em um dos mais novos espaços verdes de Curitiba.