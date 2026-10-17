Nova queda de galhos em praça de Curitiba causa estragos, deixa mulher ferida e cancela feira

A queda de um galho de grande porte na Praça Osório, no Centro de Curitiba, assustou quem passava pelo local na manhã deste sábado (17). Além de atingir um carro que estava estacionado, o pedaço da árvore acabou levando uma mulher a tropeçar e se ferir. O local é o mesmo em que a jovem Ana Beatriz foi atingida pela queda de um outro galho e ficou paraplégica.

O incidente levou a Prefeitura de Curitiba a encerrar antecipadamente a Feira da Primavera, que estava programada para terminar neste domingo (18). A situação também provocou mudanças nos planos para a tradicional feira de Natal, que não deverá ocorrer na praça.

O galho caiu por volta das 9h, na lateral da praça, próximo à Rua XV de Novembro. Parte da vegetação ficou espalhada pela calçada, enquanto a estrutura da árvore atingiu a fiação elétrica e o para-brisa de um veículo que estava estacionado nas proximidades.

Uma mulher de 45 anos, que passava pelo local, se assustou com a queda, tentou correr e acabou tropeçando. Ela caiu de joelhos, sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico. Pessoas que estavam próximas ajudaram a vítima, que foi encaminhada para avaliação.

O pintor José Sceremeta, que trabalhava em um estabelecimento em frente à praça, presenciou o momento em que o galho caiu. Inicialmente, ele confundiu os estalos com o barulho de fogos de artifício. “Eu escutei uns estouros, achando que eram até fogos de artifício. Quando olhei, a árvore já estava caindo em cima dos fios. Uma senhora saiu correndo, em pânico, tropeçou e caiu no meio da rua, machucando os joelhos. Ela conseguiu se levantar e foi ajudada”, disse à RPC.

Segundo a testemunha, quedas de árvores e galhos são motivo de preocupação frequente na região, mesmo após intervenções de manutenção.

A Guarda Municipal isolou a área atingida e houve restrição à circulação de veículos na rua lateral da praça. A queda também deixou fios suspensos, exigindo atenção das equipes responsáveis pela segurança do local.

Feira da Primavera é encerrada antes do previsto

A ocorrência levou ao cancelamento das atividades restantes da Feira da Primavera, que ocupava a Praça Osório nas últimas semanas. A decisão foi tomada como medida preventiva, diante da possibilidade de novos acidentes.

O presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba informou que, logo após a queda, o município acionou a equipe responsável pela avaliação de riscos e decidiu encerrar imediatamente o evento.

A mudança também afeta a programação natalina da cidade. A tradicional feira de Natal da Praça Osório deverá ser transferida para outro espaço, ainda não definido.

Segundo o Instituto, a intenção é evitar a utilização da praça para esse tipo de evento enquanto persistirem os alertas relacionados às condições das árvores e aos fenômenos climáticos.

A realização da Feira da Primavera no local já havia sido discutida após um acidente grave registrado em junho. Na ocasião, a prefeitura realizou serviços de poda e avaliações técnicas e, posteriormente, considerou possível receber novamente os comerciantes. A localização central, com grande circulação de pedestres, também foi apontada como um dos fatores favoráveis à manutenção da feira.

Com o novo incidente, porém, a administração municipal decidiu rever a utilização do espaço para eventos.

Jovem perdeu movimentos das pernas após acidente em junho

A nova ocorrência acontece pouco mais de quatro meses depois de um acidente grave na mesma praça. Em 13 de junho de 2026, a fonoaudióloga Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, foi atingida por um galho de grande porte enquanto passeava com familiares pela feira de inverno.

Ana Beatriz sofreu fraturas nas vértebras T5 e T6, lesão na medula espinhal e perfuração pulmonar. Ela perdeu os movimentos das pernas e precisou passar por cirurgias no Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A jovem, que mora em Valinhos, no interior de São Paulo, recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para um tratamento experimental com polilaminina, substância estudada por seu potencial de contribuir para a recuperação de lesões medulares. Ela também passou a realizar sessões de fisioterapia.

Depois daquele acidente, a situação das árvores da Praça Osório passou a receber maior atenção. A queda registrada neste sábado reacende a preocupação com a segurança de pedestres, comerciantes e frequentadores das feiras, especialmente em um espaço de intensa circulação no Centro da cidade.

Prefeitura relaciona ocorrência às chuvas e informa medidas preventivas

Em nota divulgada neste sábado (17), a Prefeitura de Curitiba informou que as árvores da Praça Osório haviam passado recentemente por avaliações de técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Segundo o município, as inspeções não identificaram condições que impedissem a realização da Feira da Primavera.

A administração também destacou a chuva intensa registrada na tarde de sexta-feira (16), quando aproximadamente 20 milímetros de precipitação atingiram a capital em poucas horas. O volume corresponde a cerca de 12% da média histórica de chuva para todo o mês de outubro, estimada em 162 milímetros. A prefeitura apontou o temporal como um possível fator relacionado à queda do galho.

Ainda conforme o município, cerca de 100 árvores da Praça Osório receberam serviços de poda e outras seis foram removidas preventivamente.

A prefeitura afirmou que continuará com o acompanhamento técnico da arborização e com os trabalhos de manutenção. Também informou que a suspensão da Feira da Primavera foi adotada para preservar a segurança de comerciantes e visitantes.