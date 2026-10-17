O que causou a morte do reitor da PUCPR? Autoridades prestam homenagens

A morte do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos, provocou manifestações de autoridades políticas, representantes religiosos e instituições de ensino superior neste sábado (17). Mateucci morreu na tarde de sexta-feira (16), durante uma visita a Taliesin West, em Scottsdale, no Arizona, nos Estados Unidos, após ser atingido na cabeça por um objeto de acrílico. A morte ocorreu no próprio local do acidente.

Em Curitiba, a prefeitura decretou luto oficial, enquanto universidades e entidades ligadas à educação divulgaram mensagens de pesar. Integrante da Congregação dos Irmãos Maristas, Mateucci estava na cidade de Scottsdale, na região metropolitana de Phoenix, no Arizona. O reitor participava de uma missão internacional organizada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp).

A PUCPR cancelou as aulas deste sábado (17) e de segunda-feira (19) nos campi de Curitiba, Londrina e Toledo. O expediente administrativo também estará suspenso na segunda-feira, quando será celebrada uma missa em memória do reitor, às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre, em Curitiba. A cerimônia terá transmissão pelo canal oficial da universidade no YouTube.

Até a manhã deste sábado, não havia confirmação sobre a data de chegada do corpo ao Brasil. A universidade informou que os detalhes do funeral e do sepultamento serão divulgados posteriormente.

Luto oficial em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciou luto oficial no município e publicou uma homenagem ao reitor nas redes sociais. Na mensagem, destacou a relação de Mateucci com a capital paranaense e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

“Hoje Curitiba perde um grande amigo. O irmão Rogério, Reitor da PUCPR, deixa um legado de fé, amizade e dedicação à nossa cidade”, escreveu Pimentel.

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) também se manifestou. Em uma publicação no Instagram, recordou o último encontro com Mateucci, durante um jantar na residência do religioso, realizado em homenagem ao padre Reginaldo Manzotti.

“Guardo no meu coração seu amável sorriso no nosso último jantar na sua residência, onde foi homenageado nosso amigo comum, Padre Reginaldo Manzotti”, afirmou Greca. O ex-prefeito também expressou surpresa com a notícia e encerrou a homenagem com uma mensagem religiosa dedicada ao reitor.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a morte de Mateucci em manifestação divulgada pelo Governo do Paraná. “Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do reitor da PUCPR, Irmão Rogério Renato Mateucci. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade da PUCPR. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, declarou.

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) também publicou uma nota, na qual destacou a interlocução mantida pelo reitor com o governo estadual e sua participação em iniciativas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária.

A Câmara Municipal decretou luto de três dias e lembrou a importância do reitor. “Sua trajetória à frente da PUCPR foi marcada pelo compromisso com a educação, com a formação de cidadãos e com a construção de oportunidades para milhares de jovens. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade à comunidade acadêmica, à Congregação dos Irmãos Maristas, aos familiares e amigos, desejando força e conforto a todos”, afirmou Tico Kuzma, presidente da Casa.

O primeiro-secretário da CMC Bruno Rossi foi o autor da proposta que homenageou o Irmão Rogério na Câmara. “Hoje, Curitiba e o Paraná perdem um grande educador, um líder comprometido com o conhecimento e um homem que deixa um legado de fé, valores e serviço ao próximo”, declarou.

Universidade Estadual de Londrina e Arquidiocese lamentam a morte

Em Londrina, onde Mateucci dirigiu o Colégio Marista entre 2001 e 2004, a morte repercutiu entre instituições de ensino e representantes da Igreja Católica.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou uma nota oficial, assinada pelo Gabinete da Reitoria, em solidariedade à comunidade acadêmica da PUCPR. O comunicado reconhece a atuação de Mateucci no ensino superior e no desenvolvimento da pesquisa no Paraná.

A instituição também manifestou apoio aos familiares e aos profissionais que trabalharam com o religioso ao longo de sua trajetória.

A Arquidiocese de Londrina publicou uma mensagem nas redes sociais, na qual lamentou o falecimento e convidou a comunidade católica a se unir em oração.

“Neste momento de luto, unimo-nos em oração aos seus familiares, pedindo a Deus que conceda o descanso eterno ao Irmão Rogério”, afirmou a instituição.

Gazeta do Povo

Fundação Araucária destaca participação do reitor nas políticas científicas

A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná também divulgou uma nota de pesar. Mateucci integrava o Conselho Superior da entidade como representante das instituições de ensino superior paranaenses.

Nessa função, participava de discussões e decisões relacionadas às políticas de ciência, tecnologia e inovação no estado.

A manifestação foi feita em nome do presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, da diretoria executiva e dos integrantes dos conselhos da instituição. A entidade ressaltou a participação do reitor no fortalecimento da pesquisa e da produção científica no Paraná.

UTFPR recorda parceria com a PUCPR e projetos de inovação

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) também lamentou a morte do reitor e destacou a cooperação acadêmica mantida entre as duas instituições durante sua gestão.

Entre os projetos desenvolvidos em conjunto está o Quadrilátero da Inovação, iniciativa que reúne instituições de ensino superior de Curitiba para estimular a pesquisa, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico.

A UTFPR ressaltou a participação de Mateucci na aproximação entre as universidades e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da Congregação Marista.

CNBB presta homenagem ao religioso

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou uma mensagem de condolências assinada por sua presidência, composta pelo cardeal Dom Jaime Spengler, Dom João Justino de Medeiros Silva, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa e Dom Ricardo Hoepers.

No documento, a entidade recordou a relação de Mateucci com a Igreja Católica, especialmente por meio da educação, e dirigiu uma mensagem aos familiares, à Congregação dos Irmãos Maristas e à comunidade universitária.

A conferência destacou a dedicação do reitor à formação integral de estudantes e sua participação na missão educativa e evangelizadora da Igreja.

Entidades do ensino superior também lamentam a morte

O Semesp, responsável pela missão internacional da qual Mateucci participava, divulgou uma nota assinada por sua presidente, Lúcia Maria Teixeira. A entidade mencionou a trajetória do religioso na gestão educacional e sua atuação na formação de estudantes.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), da qual a PUCPR é associada, também publicou uma homenagem. A entidade destacou a formação acadêmica do reitor e sua passagem por diferentes funções de liderança no Grupo Marista.

Reitor havia sido reconduzido ao cargo até 2029

Rogério Renato Mateucci era graduado em Pedagogia e possuía mestrado e doutorado pela Fordham University, em Nova York, nos Estados Unidos, na área de liderança, gestão e políticas educacionais.

Depois de dirigir o Colégio Marista de Londrina, ocupou a Diretoria de Identidade Institucional da PUCPR e, em 2016, assumiu a Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão.

Em 2022, tornou-se reitor da universidade, sucedendo Waldemiro Gremski. Em dezembro de 2025, foi reconduzido ao cargo para o quadriênio de 2026 a 2029. A indicação foi feita pelo Conselho de Administração do Grupo Marista e confirmada pelo Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, no Vaticano.

A cerimônia de recondução foi presidida pelo arcebispo de Curitiba e grão-chanceler da universidade, Dom José Antônio Peruzzo.

Na ocasião, Mateucci falou sobre a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição e os desafios previstos para o novo mandato.

“Temos dado passos sólidos na condução da Universidade, promovendo seu êxito, suas conquistas e sua capacidade de responder aos grandes desafios deste tempo”, afirmou.

O vice-reitor da PUCPR é o professor Vidal Martins. Até a última consulta, a instituição não havia anunciado oficialmente quem assumirá a reitoria de forma interina.