Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 17/10/2026

ANTONIO JOSE LYCURGO, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: CREUSA APARECIDA LYCURGO. Filiação: SEBASTIAO JOSE LYCURGO e MARGARIDA DOMINGOS LYCURGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ARMINDIA DE AZEVEDO CLEIN, 77 ano(s). Cônjuge: ORIDES CLEIN. Filiação: JOAO JERONIMO GONCALVES DE AZEVEDO e GERTRUDES MORENO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE FOZ DO JORDAO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ARTUR PINHEIRO BENFICA, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA JOSE CARVALHO. Filiação: RANULFO BENFICA e MARIA PINHEIRO BENFICA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
AVANIR DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NOA CONSTA e ARMINIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 16/10/2026.
AVANY SAMPAIO DE ALMEIDA, 100 ano(s). Profissão: RELAÇÕES PÚBLICAS. Filiação: ALZERINO VALDOMIRO DE ALMEIDA e AMELIA SAMPAIO DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
BENJAMIN LIMA DE PAULA KAVALKEVICZ, 12 ano(s). Filiação: ILIO EVALDO KAVALKEVICZ JUNIOR e YAMINI LIMA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
CARLOS CHYLA NETO, 78 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: THELMA DIAS CHYLA. Filiação: WALDYR CHYLA e HELENA KOLOSOVSKI CHYLA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 17 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
CLAUDIO GONCALVES, 93 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: MARIA FOGACA GONCALVES. Filiação: JOAO GONCALVES e MARIA DA CRUZ GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
DERCI AZEVEDO DE JESUS, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RENATO CORREA DA FONSECA. Filiação: ANANIAS ANTONIO DE AZEVEDO e MARIA EUGENIA DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ELAINE CRISTINA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE LAURINDO DA SILVA e ANA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ELIAS LEAL DOS SANTOS, 69 ano(s). Cônjuge: NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO LEAL e MARIA DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ELISANGELA NASCIMENTO MARCON, 51 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ RENATO MARCON e VERA LUCIA NASCIMENTO MARCON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
EMIDIA DA CUNHA LOURENCO, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: AIRTON PIRES LOURENCO. Filiação: JOSE CUNHA e PAULINA DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 18 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
FRANCELINA GARCIA SOARES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DAMAS SOARES. Filiação: ZACARIAS GARCIA FERREIRA e MARIA MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
FRANK REIKDAL PINEDA LOPES, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO CARLOS PINEDA LOPES e SUELI REIKDAL PINEDA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 17 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
GILSON TATAREM, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO RIBAS TATAREM e IZAIRA BUBALO TATAREM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 17 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
HELOISA BERTOLI BRAGA, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDUARDO CORREA BRAGA e ZELY BERTOLI BRAGA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 17 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
IRACY DE CARVALHO, 91 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JOSE FRANCISCO CARVALHO e ANNA GUALDE CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 16/10/2026.
JENNYS TABALIPA, 49 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: OSNI RICARDO TABALIPA e ELIANE DORROCIO PIMPAO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
JOANA CELIA SIEGRIST RAMOS, 65 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ALCEU RAMOS JUNIOR. Filiação: WERNER RODOLPHO SIEGRIST e CONCEICAO EDLING SIEGRIST. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 17 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 16/10/2026.
JOAO EMILIO GHEZZI, 93 ano(s). Profissão: PILOTO. Cônjuge: WALKIRIA TERRON GHEZZI. Filiação: ENRICO GHEZZI e LUIZA GARSON GHEZZI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
JOSE DA LAPA, 84 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA CONCEICAO DA LAPA. Filiação: JOAO DE DEUS DA LAPA e REGINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: DEV ENTANA, sábado, 17 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 16/10/2026.
JOSE FERREIRA DUTRA, 70 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: MARIA HELENA BONOW DUTRA. Filiação: JOSE DUTRA e OLGA FERREIRA DUTRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
JOSE NILTON VILAS BOAS, 51 ano(s). Filiação: VITOR DIVINO VILAS BOAS e MARIA DE LOURDES DE VILAS BOAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
JOSEFINA PERPETUA DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CIPRIANO ALVES DE LIMA. Filiação: FRANCISCO LUIZ CARDOSO e ROSA GALVAO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
KAUAN NASCIMENTO DE SOUZA, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSE ELCIMAR DE SOUZA e MARIA PATRICIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 17 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
LAIS MARIA DOS PASSOS, 89 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: BENEVAL MACHADO CARDOSO. Filiação: JOSE AVELINO DOS PASSOS e ANGELICA BALDUINO DOS PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
LEO BORCATTE MUCHINSKI, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MARCOS VINICIUS MUCHINSKI e DRYELLE CRISTINE BORCATTE DE ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 17 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
LEONCIO SARAIVA MADRUGA, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA HELENA CHEMIN MADRUGA. Filiação: MANOEL JOAQUIM MADRUGA e BRAULIA SARAIVA MADRUGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
LEONCO GONCALVES CAMARGO, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JUCINEIA ANDREA GULGIELMIN CAMARGO. Filiação: VALPIRIO GONCALVES CAMARGO e ELENA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
LEONIRO NARDINO, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSEMARIELENE NARDINO. Filiação: VALDEMIRO NARDINO e LEOCADIA NARDINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 17 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
MARI LUCIA MUDRY, 63 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: BOHDAN MUDRY e DARCI DOS SANTOS MUDRY. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
MARIA EUGENIA DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: BELMIRA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 17 de outubro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
MARIA GECILDA DO PRADO NOGUEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e FRANCELINA JUNGLES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 17 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
MARINA MIGUEL FERNANDES DE GOES, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MIGUEL FERNANDES DE GOES e CLARINDA DA SILVA GOES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
MELANIA SALETE LORENZONI WAGNER, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CAMILO WAGNER. Filiação: RENATO LORENZONI e MARIA TEREZA LORENZONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
MONAIM MARIA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO e OROZINA DE SOUZA DIAS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 17 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 16/10/2026.
NILSON DE GODOY, 54 ano(s). Filiação: JOAO MARIA DE GODOY e DONARIA VIEIRA DE GODOY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
NIZIA MARIA DA ROCHA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEMISTOCLES ROCHA e LIDIA RIBEIRO ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 17 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ODIL ODILON DA LUZ, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ODILON DA LUZ e WANDA BEMBEN DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
OLINDA CARNEIRO EVANGELISTA, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WALDEMAR ANTONIO EVANGELISTA. Filiação: JORGE GOMES CARNEIRO e ANICE ABALEM CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
PAULO GERALDO OPATA, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA MARIA MACHADO DA VEIGA OPATA. Filiação: PEDRO OPATA e PAULINA OPATA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 17 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
REYNALDO DE LIMA HESS, 82 ano(s). Profissão: DESENHISTA. Filiação: REYNALDO HESS e NILZA DE LIMA HESS. Sepultamento: CREMATORIO EM GUARAPUAVA, sábado, 17 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
RUMIKO IKEZAKI KOIKE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: YOSHIKATSU IKEZAKI e SAKANO IKEZAKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 17 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
SEBASTIAO MACIEL DA SILVA, 83 ano(s). Filiação: JOAQUIM MACIEL e GERACINA MENDES NOGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
THEREZINA PIOVEZAN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FLORENCIO DE GODOY e DELFINA FERREIRA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 17 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
VALTER DE SOUZA MACHADO, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EUDILES DE SOUZA MACHADO e LUIZA QUIRINO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
VERA LUCIA ALENCAR SAAVEDRA, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ADALBERTO RIOS DE ALENCAR e MARIA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 16/10/2026.
VICTOR BERTO PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA IVANIL DE CARVALHO PEREIRA. Filiação: JOSE BERTO PEREIRA e ROSALINA CANDIDO DE BRITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ZANOR POSSOLI, 87 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: OZABEL BATISTA POSSOLI. Filiação: ALEXANDRE POSSOLI e LETICIA PAGANI POSSOLI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ZENAIDE MARIA DE OLIVEIRA CZELUSNIAKI, 63 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Cônjuge: MIGUEL CZELUSNIAKI. Filiação: DORIVAL DE OLIVEIRA e ROSALINA POMPEU DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.