Reitor da PUCPR morre em acidente nos Estados Unidos

Morreu no final da tarde desta sexta-feira (16), nos Estados Unidos, aos 53 anos, o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Rogério Renato Mateucci. Ele estava viajando quando sofreu um acidente na cidade de Scottsdale, Phoenix, por volta das 18h. As aulas na universidade previstas para este sábado (17) e segunda-feira (19) foram canceladas nos campi de Curitiba, Londrina e Toledo.

Em nota divulgada para a imprensa, a PUCPR e a Congregação dos Irmãos Maristas, mantenedora da instituição, lamentaram a tragédia. O motivo da viagem do reitor aos EUA era trabalho. Ele estava em uma missão organizada pelo SEMESP para conhecer a Arizona State University.

Segundo a instituição, haverá uma missa em memória do Irmão Rogério, na Capela Universitária Jesus Mestre, na segunda-feira às 17h30, transmitida pelo canal do YouTube da PUCPR.

Assim que o corpo chegar ao Brasil, serão comunicados detalhes do funeral e do sepultamento. Renato havia sido reconduzido (reeleito) ao comando da PUCPR em dezembro de 2025, para o quadriênio 2026/2029, numa missa rezada por Dom José Antonio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba e Grão Chanceler da PUCPR.

Pedagogo e doutor em Administração, Liderança e Políticas de Educação pela Fordham University (Nova York-EUA), Mateucci foi indicado para o segundo mandato pelo Conselho de Administração do Grupo Marista. A indicação seguiu para Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, no Vaticano, que confirmou o novo “mandato”.

“Temos dado passos sólidos na condução da Universidade, promovendo seu êxito, suas conquistas e sua capacidade de responder aos grandes desafios deste tempo. Essa renovação de confiança reconhece que o itinerário que trilhamos foi acertado”, disse o então reitor em seu discurso de recondução ao cargo.

Rogério era muito querido pelo corpo docente – que acabou de receber uma lembrança de Dia dos Professores junto com uma carta assinada por ele -, funcionários e alunos da universidade. Presente no dia a dia do campus, O vice-reitor da atual gestão é o professor Doutor Vidal Martins.

A nota oficial termina com uma mensagem religiosa: “A morte é uma ‘realidade vigorosa’, uma realidade que nos desperta, obriga-nos a tomar consciência de nossos valores mais profundos; uma realidade que nos convida a criar, pensar, procurar um sentido para a própria vida. E, para aqueles que creem, a vida não nos é tirada, mas transformada. Por isso, irmanados pela fé na ressurreição, nos unamos agora em oração pelo nosso tão querido Ir. Rogério”.