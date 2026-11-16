O Progressistas (PP) definiu, por unanimidade, a indicação do deputado estadual eleito Cesar Silvestri Filho para a 1ª Secretaria da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na próxima legislatura. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (16), após reunião da sigla com o governador eleito Sergio Moro (PL), no Chapéu Pensador, em Curitiba.

A indicação faz parte das articulações para a formação de uma chapa de consenso à Mesa Diretora da Alep, que deve ser encabeçada pelo deputado Delegado Jacovós (PL).

Durante o encontro, Moro elogiou a unidade do PP e destacou a postura da presidente estadual do partido, deputada Maria Victoria, na construção de um entendimento interno que permitiu uma escolha unânime.

A eleição da Mesa Diretora está prevista para o início de fevereiro de 2027, após a posse dos 54 deputados estaduais eleitos. A composição define os parlamentares que vão ocupar a presidência, as três vice-presidências e as cinco secretarias da Assembleia durante o próximo biênio.

Como funciona a escolha do presidente da Alep

A escolha do presidente ocorre por votação interna entre os deputados estaduais. A eleição é feita por chapa, ou seja, os parlamentares votam simultaneamente nos nomes indicados para todos os cargos da Mesa Diretora. O mandato é de dois anos, e a votação é realizada novamente no início do segundo biênio da legislatura.

O voto é aberto e nominal, registrado pelos deputados no painel eletrônico do plenário. Para vencer no primeiro turno, a chapa precisa alcançar pelo menos 28 votos, número correspondente à maioria absoluta dos integrantes da Casa.

A formação das chapas deve buscar respeitar a proporcionalidade dos partidos e blocos parlamentares. Na prática, a definição depende de negociações entre as bancadas e o governo estadual para construir uma composição com apoio suficiente.

Enquanto o presidente conduz as sessões e define a pauta de votações, o 1º secretário responde pela gestão administrativa e financeira da Assembleia, incluindo orçamento, contratos e despesas internas.