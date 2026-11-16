O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador eleito Sergio Moro (PL) serão forçados a abrir um canal de diálogo institucional a partir de janeiro. Vencedores nas urnas, o ex-preso e o ex-juiz da operação Lava Jato terão de tratar de maneira republicana assuntos diversos, apesar do histórico de rivalidade política.

De maneira mais direta, os dois tratarão dos interesses do estado do Paraná, com debates sobre investimentos à infraestrutura da unidade da federação que é a quarta economia do país e para a ampliação de serviços básicos, como educação, saúde e habitação no estado.

Lula enfrentará o posicionamento não de Moro sozinho, e sim do bloco de governadores de direita que venceram nas urnas de outubro, como Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), Jorginho Mello (PL-SC) e Luciano Zucco (PL-RS).

Por isso, uma postura de revanchismo do ex-preso — Lula permaneceu detido na sede da Polícia Federal de Curitiba por 580 dias entre 2018 e 2019, após sentença do ex-juiz da Lava Jato — poderia limitar a destinação de recursos ao Paraná, penalizando a própria população.

No entanto, a pacificação institucional parece ser um ponto de consenso — pelo menos no discurso político. Procurados, tanto o lado petista quanto o ex-juiz da Lava Jato afirmaram que pretendem manter o antagonismo sem deixar de trabalhar em conjunto para o desenvolvimento do Paraná.

“A eleição passou, meu foco agora é fazer um bom governo. Teremos uma relação republicana com o governo federal, de cooperação nas boas causas e de oposição nas demais”, declarou o senador Moro, que deixará o cargo para assumir o comando do Palácio Iguaçu em janeiro.

Ele ressaltou que o PL terá a maior bancada do Congresso Nacional e que as siglas da direita vão comandar a maioria dos estados no Centro-Sul do país. Ou seja, a tendência é de que Moro e os demais governadores do PL mantenham o embate com o governo Lula.

“É bom lembrar que a oposição cresceu, com vitórias importantes para governos estaduais e ampliando as bancadas na Câmara e no Senado. Continuaremos na oposição”, frisou.

Triplex do Guarujá e novo embate

Na semana passada, o presidente da República convocou o grupo “Exército do Lula” para cobrar da imprensa um “pedido de desculpas” em relação ao caso do triplex do Guarujá (SP). O imóvel atribuído a Lula durante as investigações da Lava Jato foi a leilão e o dinheiro obtido será destinado à empreiteira OAS, que também foi investigada pela força-tarefa.

“Eu fiquei 580 dias preso falando que apartamento não era meu. Agora, eu espero que as pessoas que me acusaram me peçam desculpas […] em letras garrafais do mesmo jeito que fizeram a acusação”, disse Lula durante uma live ao lado de André Janones (Rede-MG). Em seguida, o deputado federal, coordenador do grupo no WhatsApp, pediu aos seguidores para espalhar a hastag #MoroEDeltanNaCadeiaJa.

Moro rebateu a versão petista com o argumento de que a Justiça nunca confirmou que “o triplex não era do Lula ou que sempre foi da OAS”. Ele respondeu: “Diante da anulação das condenações criminais por motivos formais e, a meu ver, políticos, a Justiça Cível entregou o dinheiro resultante da venda do triplex à OAS, pois não havia causa jurídica para mantê-lo apreendido”.

Lula foi preso em abril de 2018 após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmar a condenação imposta por Moro, então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, no caso do triplex. Lula ainda foi condenado no processo envolvendo o sítio de Atibaia (SP), mas ambos foram posteriormente anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou Moro parcial na condução das ações contra o petista.

Antes disso, Lula foi solto em novembro de 2019 por mudança no entendimento do STF sobre a prisão em segunda instância, ao considerar a reclusão dos condenados após o esgotamento de todos os recursos e o trânsito em julgado.

Aliado petista afirma que Lula separará relação

O presidente do PT paranaense, deputado federal eleito Arilson Chiorato, afirmou que a relação institucional do partido com o novo governador paranaense é distinta da posição crítica dos petistas sobre as decisões do ex-juiz durante a operação Lava Jato.

“Nós vamos tratar o Paraná com todo o respeito, trazer recursos, cuidar das pessoas, manter os programas e ajudar nos projetos de infraestrutura que forem importantes, independentemente do Moro”, disse. “Uma coisa é a figura do governador do Paraná que trata dos interesses do estado, outra coisa é a figura do ex-juiz. São coisas distintas”, completou.

No estado vizinho de Santa Catarina, a relação de Lula nos últimos anos com o governador reeleito Jorginho Mello (PL-SC) foi marcada por trocas de farpas e pelo confronto público, com o adiamento de viagens presidenciais e a ausência do chefe do Executivo catarinense em palanques durante anúncios do governo federal.

Questionado se o cenário pode se repetir no Paraná e no Rio Grande do Sul, Chiorato afirmou que Lula pretende manter a postura de “construir pontes” com os estados. “Fazemos política com os instrumentos necessários para melhorar a vida das pessoas. Queremos que as coisas funcionem no Paraná, independente das péssimas condições políticas do Moro”, respondeu.

Chiorato, que faz parte da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), também defendeu que o presidente petista não deixou de atender o estado durante a gestão de Ratinho Junior (PSD), antigo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O Ratinho Junior bate no peito que o Paraná foi o estado que fez mais de 100 mil casas. É verdade, elas foram feitas com dinheiro do governo federal. Bate no peito para dizer que o Paraná foi privilegiado com infraestrutura, o que também foi feito com recursos federais. Nunca deixamos de atender o estado por causa da posição política do governador”, declarou.