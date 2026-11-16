Cooperativa do Paraná investe mais de R$ 100 milhões em nova unidade no Tocantins

Com um investimento superior a R$ 100 milhões, a cooperativa paranaense Castrolanda, com sede em Castro, nos Campos Gerais, prepara a inauguração de uma nova unidade de armazenamento de grãos no Tocantins. O empreendimento, que já está com quase 90% das obras concluídas, deve começar a operar em fevereiro de 2027 e representa mais um avanço da cooperativa do Paraná no mercado nacional do agronegócio.

Localizado em Colinas do Tocantins, o entreposto terá capacidade inicial para armazenar 44 mil toneladas de grãos e movimentar aproximadamente 5 mil toneladas por dia. A estrutura será destinada ao recebimento, à secagem, ao armazenamento e à comercialização da produção agrícola, atendendo produtores da região do Matopiba, que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

A nova unidade fica às margens da BR-153, a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade. A localização integra a estratégia da Castrolanda de ampliar sua presença em uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil, levando a atuação da cooperativa paranaense para novos mercados.

Investimento amplia atuação da cooperativa paranaense

As obras começaram em junho de 2025 e avançaram ao longo deste ano. Em janeiro de 2026, a execução estava em 26,5%. Em março, chegou a 36,14% e, em junho, alcançou 62,6%. Agora, com aproximadamente 90% dos serviços concluídos, a expectativa é colocar a estrutura em funcionamento para o recebimento da safra 2026/2027.

Segundo Diego Cruz, especialista em Estratégia e Projetos da Castrolanda, o entreposto foi planejado para oferecer maior eficiência e segurança nas operações.

Um dos diferenciais é o sistema conhecido como Nível Zero, no qual equipamentos como elevadores, secadores, silos e estruturas de recebimento são instalados acima do solo. O modelo reduz a necessidade de espaços confinados e facilita os trabalhos de manutenção e limpeza.

A unidade também contará com três torres de elevadores, dois fluxos simultâneos de recebimento e áreas separadas para amostragem e pesagem dos grãos. Na secagem, será utilizado cavaco de madeira como fonte de biomassa, buscando maior eficiência energética.

“O que sustenta o ritmo da obra é a gestão do projeto próxima do canteiro, ou seja, o acompanhamento diário, antecipação de riscos e decisão rápida. Uma obra desse porte, em uma fronteira agrícola, sempre tem variáveis que podem fugir do controle. O trabalho do time do projeto é não deixar nenhuma delas virar surpresa na reta final”, afirma Diego.

O gerenciamento e a fiscalização técnica da construção contam com a participação da TÜV Rheinland, empresa internacional que também atuou na implantação da Maltaria Campos Gerais, no Paraná.

Nova unidade deve gerar mais de 70 postos de trabalho

Além de ampliar a capacidade de armazenamento e comercialização de grãos, o investimento da cooperativa paranaense deve criar oportunidades de emprego no Tocantins.

A previsão é de aproximadamente 30 funcionários fixos e mais de 40 temporários durante os períodos de safra. O processo de recrutamento para algumas funções já começou e deverá continuar nos próximos meses.

A coordenadora da unidade, Thaysa de Farias, destaca que a contratação de trabalhadores da região é uma das prioridades.

“A estrutura ficará pronta, mas quem fará a operação acontecer são as pessoas. Estamos montando um quadro enxuto e qualificado, com prioridade para profissionais da região”, afirma.

Com a entrada em operação do entreposto, prevista para fevereiro de 2027, a Castrolanda ampliará sua infraestrutura fora do Paraná e fortalecerá sua participação no mercado brasileiro de grãos.