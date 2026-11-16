Preço da mandioca sobe no Paraná, mas chuvas reduzem lucro dos produtores

A mandioca ficou 7% mais cara no Paraná, mas o aumento não chegou ao bolso dos produtores. As chuvas intensas elevaram os custos de produção, favoreceram doenças nas lavouras e obrigaram agricultores a antecipar a colheita para evitar perdas. Mesmo com a tonelada cotada a R$ 582,37 em outubro, a rentabilidade continua pressionada, e a expectativa de queda na produtividade já preocupa o setor para a próxima safra.

Segundo o Sistema FAEP, o preço médio da tonelada passou de R$ 544,20, em outubro de 2025, para R$ 582,37 no mesmo mês deste ano. Apesar da valorização, o aumento ainda é insuficiente para compensar as despesas adicionais enfrentadas nas propriedades.

“Esses 7% não refletem em lucratividade. A alta deveria ser de, no mínimo, 20%. A recuperação dos preços é importante, mas o produtor precisa de uma renda que cubra os custos e permita investir na próxima safra. Com as perdas provocadas pelas chuvas e o aumento das despesas de manejo, essa conta está difícil de fechar”, afirma o presidente da entidade, Ágide Eduardo Meneguette.

O impacto aparece principalmente no custo de manutenção das lavouras. Segundo Marlon Francis Zeferino, técnico da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema FAEP, cada aplicação de produtos para controlar doenças custa entre R$ 145 e R$ 210 por hectare. Dependendo das condições da plantação, o tratamento precisa ser repetido.

“No ano passado, como o clima ocorreu mais seco, não teve tanta necessidade de aplicações. Este ano já está sendo quase obrigatório”, compara o técnico.

Agricultores antecipam colheita para evitar perdas

O avanço das doenças também mudou o calendário de produção. Áreas que permaneceriam no campo até fevereiro ou março estão sendo colhidas antecipadamente, diante do risco de deterioração das raízes.

De acordo com o Departamento de Economia Rural (Deral), mais de 80% dos 154 mil hectares destinados à colheita de mandioca no Paraná já foram colhidos. Embora a área seja 7% maior que a da temporada anterior, a produção estimada é de 3,8 milhões de toneladas, abaixo do resultado de 2025, devido à redução da produtividade.

A chegada antecipada de raízes às indústrias pode ampliar temporariamente a oferta e dificultar uma recuperação mais expressiva dos preços. Por outro lado, a menor produtividade também traz preocupação com a disponibilidade de matéria-prima nos próximos meses.

O excesso de chuvas registrado entre setembro e novembro prejudicou ainda o acesso de máquinas e caminhões às propriedades, atrasando a colheita e o plantio de novas áreas. O problema é especialmente relevante no Noroeste, responsável por aproximadamente dois terços da produção estadual.

Próxima safra também preocupa

As lavouras recém-implantadas estão entre as mais vulneráveis ao excesso de umidade, porque as plantas ainda não desenvolveram completamente as raízes. Com a diminuição das chuvas nos últimos dias, os agricultores intensificaram os cuidados para controlar doenças e plantas daninhas.

“A expectativa é de baixa produtividade para o próximo ano, o que tem trazido preocupação para as indústrias do setor em relação ao risco de falta de matéria-prima”, afirma Zeferino.

O Deral também aponta tendência de redução da área destinada a novos plantios, influenciada pela rentabilidade limitada e pelos custos de implantação e arrendamento.

Para auxiliar os agricultores, o Sistema FAEP oferece assistência técnica gratuita, com visitas mensais durante 24 meses. Nas primeiras turmas do programa, iniciadas em 2023 na Região Metropolitana de Curitiba, algumas propriedades conseguiram dobrar a produtividade, passando de oito para 16 toneladas por hectare, após mudanças no manejo e na adubação. Os produtores interessados no acompanhamento podem procurar o sindicato rural do município.