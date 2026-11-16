Condenado colocou tornozeleira no irmão e ficou sete anos sem fiscalização no Paraná

Um homem de 49 anos conseguiu ficar cerca de sete anos sem ser monitorado pela Justiça ao colocar a própria tornozeleira eletrônica no irmão, em Londrina, no Norte do Paraná. O equipamento deveria acompanhar o cumprimento de uma pena de 19 anos, 2 meses e 19 dias de prisão por roubo, mas foi usado pelo familiar no lugar do condenado.

Segundo as informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o irmão permaneceu com a tornozeleira durante todo esse período, fazendo com que o sistema de monitoramento registrasse a localização dele, e não a do verdadeiro condenado.

Enquanto isso, o homem conseguiu permanecer sem fiscalização eletrônica, apesar das condições impostas pela Justiça para cumprir a pena em regime semiaberto harmonizado.

O irmão também tinha passagens pelo sistema prisional e estava preso por crimes de roubo e tráfico de drogas. A troca permitiu que ele usasse o equipamento destinado ao familiar, enquanto o condenado continuava fora do alcance do monitoramento judicial.

A irregularidade foi identificada e levou o Poder Judiciário a revogar a autorização para que o homem cumprisse a pena em regime semiaberto harmonizado. Com a decisão, foi determinado o retorno ao regime fechado e expedido um mandado de prisão.

A PCPR iniciou buscas para localizar o condenado e o encontrou na sexta-feira (13), em uma residência no Conjunto Novo Amparo, na zona norte de Londrina. Ele foi abordado e preso pelos policiais.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para cumprir o restante da pena em regime fechado.