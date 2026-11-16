Obra de saneamento atinge duto de gás e provoca vazamento em Curitiba

Uma obra de saneamento da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) atingiu uma tubulação de gás natural nesta segunda-feira (16), na Avenida Sete de Setembro, em Curitiba. O vazamento começou antes das 10h30, após um equipamento utilizado pela empreiteira atingir o duto. O incidente também afetou o sistema de esgoto.

Equipes técnicas da Companhia Paranaense de Gás (Compagas) foram mobilizadas para realizar o reparo da tubulação. Em nota, a companhia afirmou que a situação está controlada, não houve vítimas e o fornecimento de gás natural aos clientes da região será mantido.

O Corpo de Bombeiros informou que não há risco de explosão no local. A Defesa Civil de Curitiba também foi acionada e esteve na região para avaliar os riscos.

De acordo com informações divulgadas pelo Meio Dia Paraná, da RPC TV, no início da tarde, as tubulações foram bloqueadas e o risco foi minimizado. Como o gás natural é mais leve que o ar, ele se dispersa e sobe mais rapidamente, reduzindo o risco de explosão, asfixia ou intoxicação.

Com o vazamento controlado, os trabalhos se concentram na reconstrução do trecho atingido e no reparo da rede. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e técnicos das companhias responsáveis pelos serviços de gás e saneamento.

Por medida de segurança, o trânsito na Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça do Japão, foi bloqueado nas proximidades do local do incidente. As interdições devem permanecer até as 17h desta segunda-feira.

Em nota, a Sanepar informou que “promove obras próximas a tubulações de gás, todos os procedimentos de segurança exigidos, que consistem, principalmente, na autorização prévia e acompanhamento de técnicos da empresa de gás durante as escavações”.

Segundo a Companhia, no incidente ocorrido nesta segunda, todos esses protocolos foram adotados, permitindo a rápida ação por parte da equipe técnica da companhia responsável pela tubulação rompida.