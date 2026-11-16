Do feijão ao peixe: veja como a alimentação contribui para a saúde cerebral

Esquecer onde deixou as chaves ou ter dificuldade para lembrar um nome são situações comuns. Com o envelhecimento, porém, a preocupação com a memória e o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, leva muitas pessoas a procurar formas de preservar a saúde do cérebro. Entre as dúvidas mais frequentes está o papel da alimentação.

Não há um ingrediente que, sozinho, impeça o declínio cognitivo ou previna o Alzheimer. As evidências científicas, no entanto, apontam que padrões alimentares variados, com verduras, frutas, grãos integrais, peixes e fontes de gorduras insaturadas, estão associados a melhores indicadores de saúde. Esses alimentos fornecem nutrientes envolvidos no funcionamento dos neurônios e na proteção das células contra danos.

“Não existe um alimento isolado capaz de garantir a proteção do cérebro. O mais importante é a alimentação habitual: a variedade dos alimentos, a qualidade nutricional das refeições e a manutenção desses hábitos ao longo do tempo”, explica Bruno Dubeux, médico e professor da pós-graduação em Nutrologia da Afya Educação Médica, no Rio de Janeiro.

Dieta MIND

Uma das abordagens mais estudadas nessa área é a dieta MIND, sigla em inglês para Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (Intervenção Mediterrânea-DASH para Atraso Neurodegenerativo). Esse padrão alimentar combina características da dieta mediterrânea com as da dieta DASH, conhecida por seus benefícios no controle da pressão arterial, e busca favorecer a saúde cerebral e reduzir o risco de declínio cognitivo.

Na prática, prioriza vegetais, especialmente folhas verdes, frutas vermelhas, castanhas, grãos integrais, feijões, peixes e azeite de oliva. Ela também recomenda limitar o consumo de carnes vermelhas, manteiga, queijos gordurosos, doces, frituras e alimentos ultraprocessados.

Alimentos para incluir na rotina

Não é necessário seguir um cardápio rígido nem consumir ingredientes caros para melhorar a qualidade da alimentação. A proposta é variar os alimentos e incluir, com regularidade, diferentes fontes de fibras, vitaminas, minerais, gorduras insaturadas e compostos antioxidantes. Veja quais incluir na rotina:

1. Folhas verde-escuras

Couve, espinafre, rúcula e agrião fornecem folato, vitamina K, carotenoides e outros nutrientes importantes para o organismo. O folato, por exemplo, participa de processos essenciais ao funcionamento celular, enquanto os carotenoides têm propriedades antioxidantes. Esses vegetais aparecem com destaque na dieta MIND. Uma forma simples de incluí-los é acrescentar uma porção ao almoço ou jantar, alternando os tipos ao longo da semana.

2. Peixes ricos em ômega 3

Sardinha, salmão e outros peixes gordurosos são fontes de ácidos graxos ômega 3, incluindo o DHA, componente das membranas das células nervosas. Esses ácidos graxos participam do funcionamento cerebral, embora isso não signifique que consumir mais peixe, isoladamente, impeça doenças neurodegenerativas. A sardinha, em especial, é uma alternativa acessível para incluir peixe nas refeições. Preparações assadas, cozidas ou grelhadas ajudam a variar o cardápio sem depender de frituras.

3. Frutas vermelhas

Morango, amora, framboesa e mirtilo contêm flavonoides, incluindo antocianinas, compostos que dão coloração a muitas dessas frutas e têm atividade antioxidante. Pesquisas investigam a relação desses compostos com processos envolvidos na memória e na cognição.

O ovo fornece colina, nutriente importante para a memória e o aprendizado (Imagem: Ruslan Synytsia | Shutterstock)

4. Ovos

O ovo é fonte de colina, nutriente utilizado pelo organismo na produção de acetilcolina, neurotransmissor envolvido em funções como memória e aprendizado. Também fornece proteínas e outras vitaminas e minerais.

5. Nozes, castanhas e amêndoas

As oleaginosas fornecem gorduras insaturadas, vitamina E e outros nutrientes. A vitamina E tem ação antioxidante e participa da proteção das células contra danos oxidativos. Como são alimentos concentrados em energia, pequenas porções são suficientes para complementar o lanche ou acrescentar variedade ao café da manhã. Amendoim e sementes também podem fazer parte de uma alimentação variada, respeitadas eventuais alergias e restrições individuais.

6. Feijões, grãos integrais e azeite de oliva

Feijão, lentilha, aveia e arroz integral fornecem fibras, vitaminas do complexo B e outros nutrientes importantes para a saúde geral. O azeite de oliva extravirgem, por sua vez, é fonte de gorduras monoinsaturadas e compostos fenólicos.

Esses alimentos ajudam a compor o padrão alimentar recomendado pela dieta MIND e pela dieta mediterrânea. Uma refeição com arroz, feijão, verduras e uma fonte de proteína, por exemplo, pode ser uma opção cotidiana sem a necessidade de produtos especiais. A cúrcuma e outras especiarias também podem ser usadas para dar sabor às preparações.

O que deve ser consumido com moderação?

Na dieta MIND, a recomendação é limitar alimentos como frituras, doces, manteiga, queijos gordurosos e carnes vermelhas em excesso. Produtos ultraprocessados também merecem atenção, especialmente quando ocupam uma parcela grande da alimentação e substituem alimentos in natura ou minimamente processados.

O objetivo não é proibir ingredientes ou atribuir a um único alimento a responsabilidade pela saúde cerebral. A frequência de consumo, as quantidades e o padrão alimentar como um todo são mais relevantes do que a retirada pontual de um item.

“Não é preciso buscar alimentos considerados milagrosos ou fazer mudanças radicais. É possível melhorar a qualidade da alimentação com escolhas acessíveis, como incluir verduras e feijão nas refeições, variar as frutas e substituir parte dos produtos ultraprocessados por alimentos in natura ou minimamente processados”, afirma o nutrólogo Bruno Dubeux.

Cuidado com o uso de suplementos

Vitaminas, minerais e suplementos vendidos com a promessa de melhorar a concentração ou prevenir o envelhecimento cerebral não substituem uma alimentação equilibrada. A suplementação pode ser indicada em situações específicas, como nos casos de deficiência nutricional, mas não há benefício comprovado para todas as pessoas que utilizam esses produtos.

A avaliação profissional é importante para identificar necessidades individuais e evitar o uso desnecessário de suplementos. Dificuldades de memória persistentes ou que começam a prejudicar atividades cotidianas também merecem avaliação de saúde, em vez de serem tratadas apenas com mudanças na alimentação.

Garantindo a saúde do cérebro

Uma alimentação variada é parte dos cuidados com a saúde cerebral, mas não atua sozinha. Sono adequado, atividade física regular, controle de fatores de risco cardiovascular e estímulos cognitivos e sociais também são importantes para o envelhecimento saudável.

Por Maria Clara Montanha