Governo do Paraná

Paulo Gomes será líder do governo de Sergio Moro na Alep a partir de 2027

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 16/11/26 16h02
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Fotografia em plano médio e ângulo frontal de uma sessão ou reunião legislativa institucional, destacando um parlamentar sentado a uma mesa de trabalho. Em primeiro plano e à esquerda, um homem branco de meia-idade, com cabelo castanho penteado para trás e rosto barbeado, está sentado numa cadeira estofada de pele preta. Veste um fato escuro, camisa branca e gravata de cor bordô texturizada. Tem os braços cruzados sobre a mesa de madeira e segura uma caneta azul na mão esquerda, onde usa uma aliança dourada no dedo anelar, olhando atentamente para a direita. Sobre a mesa, à sua frente, encontram-se um telemóvel, um pequeno pires branco, papéis e a base de um microfone de mesa preto com a inscrição branca "AKG". À direita, um computador portátil preto aberto exibe o logótipo "DELL" na tampa, junto a uma placa identificativa branca sobre a mesa com o brasão institucional e a palavra "DEPUTADO" em letras maiúsculas. No plano intermediário e à direita, ligeiramente desfocado, encontra-se outro homem sentado numa cadeira de pele preta, vestido com fato escuro, camisa azul-clara e gravata vermelha, com o olhar voltado para baixo. No canto extremo direito, avista-se parte do ombro de uma pessoa com vestuário estampado e uma chávena branca sobre a mesa. Ao fundo, uma parede lisa de cor clara e neutra completa o ambiente interior, iluminado por luz artificial branca e uniforme.
Deputado iniciará seu segundo mandato em 2027. Foto: Alep/Orlando Kissner.

O deputado estadual Paulo Gomes (PL) será o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a partir de 2027. O parlamentar ficará responsável por articular a relação entre o Executivo e os deputados estaduais na próxima legislatura.

Em seu segundo mandato, ele será o principal articulador dos interesses do governador eleito Sergio Moro (PL) no Legislativo. A informação foi confirmada pela assessoria do deputado à Tribuna do Paraná.

Advogado e comunicador, Gomes foi eleito pela primeira vez em 2022, pelo Progressistas (PP), com 55.302 votos. Em 2026, foi reeleito pelo PL, com 48.876 votos. Natural de Curitiba, construiu carreira na televisão e ganhou visibilidade com um quadro voltado à defesa do consumidor no programa Cidade Alerta Paraná, da RICtv Record.

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A aproximação com o PL, no entanto, é recente. A mudança de partido ocorreu durante o mandato e aproximou o deputado do grupo político de Sergio Moro, então candidato ao governo do Paraná.

Gomes deixou o Progressistas após a entrada de outros parlamentares na sigla e teve a filiação abonada por Moro e pelo deputado federal Filipe Barros (PL), presidente estadual do partido. Com a chegada de Gomes, a bancada do PL na Alep passou a reunir nove deputados estaduais.

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