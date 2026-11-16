Paulo Gomes será líder do governo de Sergio Moro na Alep a partir de 2027

O deputado estadual Paulo Gomes (PL) será o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a partir de 2027. O parlamentar ficará responsável por articular a relação entre o Executivo e os deputados estaduais na próxima legislatura.

Em seu segundo mandato, ele será o principal articulador dos interesses do governador eleito Sergio Moro (PL) no Legislativo. A informação foi confirmada pela assessoria do deputado à Tribuna do Paraná.

Advogado e comunicador, Gomes foi eleito pela primeira vez em 2022, pelo Progressistas (PP), com 55.302 votos. Em 2026, foi reeleito pelo PL, com 48.876 votos. Natural de Curitiba, construiu carreira na televisão e ganhou visibilidade com um quadro voltado à defesa do consumidor no programa Cidade Alerta Paraná, da RICtv Record.

A aproximação com o PL, no entanto, é recente. A mudança de partido ocorreu durante o mandato e aproximou o deputado do grupo político de Sergio Moro, então candidato ao governo do Paraná.

Gomes deixou o Progressistas após a entrada de outros parlamentares na sigla e teve a filiação abonada por Moro e pelo deputado federal Filipe Barros (PL), presidente estadual do partido. Com a chegada de Gomes, a bancada do PL na Alep passou a reunir nove deputados estaduais.