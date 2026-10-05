Novos deputados estaduais do Paraná; veja quem é quem na Alep em 2027

Os paranaenses elegeram neste domingo 54 deputados estaduais nas Eleições 2026. Entre eles, 23 são “caras novas” da próxima legislatura e assumem suas cadeiras a partir de janeiro de 2027, após serem diplomados e empossados. A nova composição já foi oficializada pelo Tribunal Eleitoral do Paraná.

Os mais votados foram Paulo Melo e Jessicão, ambos do PL, que serão deputados pela primeira vez. Completam a lista dos cinco mais bem votados os já deputados Professor Lemos (PT), Marcio Nunes (PSD) e Gugu Bueno (PSD).

Veja, a seguir, uma mini biografia de todos os eleitos para a ALEP, separados pelo tamanho da novas bancadas dos partidos. Você pode conferir também quanto cada um dos candidatos vez, mesmo os que não foram eleitos, clicando aqui.

PL (14)

Delegada Tathiana Guzella — PL

Delegada da Polícia Civil, trabalhou na DHPP (homicídios), na Delegacia da Mulher e na Delegacia do Adolescente. Também foi professora da Escola da Polícia Civil e universitária, além de advogada. Vereadora de Curitiba eleita em 2024, construiu sua trajetória profissional na segurança pública. É casada com o deputado estadual Tito Barichello, que não se elegeu para a Câmara Federal.

Delegado Jacovós — PL

Delegado da Polícia Civil por 32 anos, construiu sua trajetória política em Sarandi, onde foi vereador e presidente da Câmara. Vai para o terceiro mandato. Atualmente é o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alep.

Denian Couto — PL

Jornalista, radialista e apresentador, construiu carreira na comunicação antes de ingressar na política. Vai para o segundo mandato. É de Porto Alegre e começou a carreira na Rádio Bandeirantes, na TV Band RS e na RBS. Depois veio para Curitiba, onde trabalhou no SBT, na Jovem Pan, na RIC Mais e na Top View. Também foi diretor de jornalismo da É-Paraná e apresentador da Rádio Mercosul.

Emerson Bacil — PL

Radialista, foi vice-prefeito de São Mateus do Sul e deputado estadual. Volta à Alep após cumprir seu primeiro mandato há duas legislaturas.

Fão do Bolsonaro — PL

Crysthofour Pereira de Almeida, conhecido como Fão do Bolsonaro, é vereador em Cascavel. Solteiro, é empresário e corretor de imóveis.

Flávia Francischini — PL

Advogada e ex-agente da Polícia Federal, foi secretária municipal Antidrogas, diretora do Detran-PR e vereadora de Curitiba. Atual primeira vice-presidente da Alep, vai para o segundo mandato. Brasiliense, é casada com o também ex-delegado Francisco Francischini, eleito deputado federal. Tem forte atuação na defesa dos direitos das famílias atípicas, especialmente depois do diagnóstico de TEA do segundo filho.

Gilberto Ribeiro — PL

Radialista e apresentador de televisão, construiu carreira na comunicação e na política. Foi vereador de Curitiba e vai para o quinto mandato. Nascido em Lages (SC), começou no rádio em 1981, na extinta Rádio Independência, em Curitiba. Ficou 18 anos na emissora, passando por funções como repórter esportivo, repórter policial, plantonista e apresentador. Ficou famoso como apresentador na RIC.

Itamar Paim — PL

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, nascido em Paranaguá, ocupa atualmente uma cadeira na Câmara dos Deputados como suplente em exercício. Estreia na Assembleia Legislativa.

Jessicão — PL

Vereadora de Londrina, foi eleita em 2020 e reeleita em 2024, com votações bastante expressivas. Jessica Ramos Moreno adotou o nome Jessicão já em sua primeira disputa eleitoral. É ligada ao movimento conservador e teve atuação política anterior em movimentos de direita. Antes de ser vereadora, Jessicão trabalhou como assessora parlamentar do então deputado federal Filipe Barros.

Matheus Vermelho — PL

Empresário de Foz do Iguaçu, é filho do deputado federal Vermelho e neto de ex-prefeito de Salto do Lontra. Adotou o apelido do pai, que ficou conhecido como “Vermelho” antes mesmo da carreira política, em razão dos cabelos ruivos e da pele avermelhada.

Mauro Moraes — PL

Empresário e político de Curitiba, foi vereador da capital antes de chegar à Assembleia e chega ao sétimo mandato. Nascido em Tomazina, foi vereador de Curitiba por 20 anos, após a primeira eleição, em 1982.

Paulo Gomes — PL

Empresário e comunicador, conhecido como Paulo Gomes da TV, foi vereador de Curitiba antes de ser eleito deputado estadual em 2022. Vai para o segundo mandato. Antes de ser deputado e apresentador, era procurador do estado. Há cerca de dez anos apresenta o quadro Defesa do Consumidor, no Cidade Alerta Paraná, da RIC TV.

Paulo Melo — PL

Paulo Henrique Rivera de Melo tem 34 anos e é empresário. Foi o mais votado entre todos os candidatos a deputado estadual. Seu desempenho foi bastante impulsionado pelo apoio declarado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Ricardo Zampieri — PL

Radialista, exerce atualmente o segundo mandato de vereador em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Vai para o primeiro mandato na Alep.

PSD (14)

Adão Litro — PSD

Empresário e advogado, natural de Dois Vizinhos, atuou como procurador jurídico dos municípios de Dois Vizinhos e Boa Esperança do Iguaçu. Vai para o segundo mandato. É integrante de uma família com trajetória política no Paraná: irmão do ex-deputado estadual Luiz Fernandes Litro e tio do deputado federal Paulo Litro, reeleito neste domingo.

Ademar Traiano — PSD

Advogado e empresário, foi vereador e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste antes de chegar à Assembleia. Vai para o 11º mandato de deputado estadual e presidiu a Casa por dez anos. É o atual presidente da CCJ na Alep. Enquanto ocupava a presidência da Casa de Leis, exerceu o governo do Paraná interinamente em três oportunidades, entre 2015 e 2018.

Artagão Júnior — PSD

Advogado, foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002 e chega ao sétimo mandato. Também foi vice-presidente da Alep, em 2009, e secretário estadual da Justiça. É filho de Artagão de Mattos Leão, que foi deputado estadual por duas legislaturas e, posteriormente, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Entre 2016 e 2018, foi secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, a convite do governador Beto Richa.

Batatinha — PSD

Radialista e apresentador de televisão, construiu carreira na comunicação em Cascavel e região. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2022, vai para o segundo mandato. Começou a trabalhar ainda criança, aos 10 anos, vendendo pudim e ajudando o pai em serviços braçais. Na adolescência, foi catador de algodão, bicicleteiro, engraxate e metalúrgico. Aos 17 anos, foi auxiliar de discotecário em São Paulo. De volta a Nova Aurora, em 1987, entrou na Rádio Club AM como vigilante noturno. Depois passou a sonoplasta, locutor sertanejo, repórter esportivo e, a partir de 2000, repórter policial da TV Tarobá.

Cobra Repórter — PSD

Radialista, repórter e apresentador de televisão, construiu carreira no Norte do Paraná. Nascido em Apucarana, vai para o quarto mandato. Foi repórter de um programa de Barbosa Neto e, a partir de outubro de 2008, passou a comandar seu próprio programa na TV Tropical, em Londrina. Depois foi para a RIC TV, onde apresentou o Balanço Geral e permaneceu por cerca de quatro anos.

Gugu Bueno — PSD

Advogado e empresário de Cascavel, foi vereador e presidente da Câmara Municipal antes de chegar à Assembleia. Vai para o terceiro mandato. Ainda no movimento estudantil, começou a atuar politicamente. Aos 22 anos, foi chefe de gabinete da Secretaria de Esportes do Paraná, no governo Roberto Requião. Atualmente é o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa. É filho do ex-vereador de Cascavel Reinaldo Bueno e neto do ex-vice-prefeito de Guaraniaçu e vereador de Catanduvas Jorge Bernardo Bueno.

Hussein Bakri — PSD

Advogado e empresário de União da Vitória, foi prefeito do município por dois mandatos antes de chegar à Assembleia, onde vai para o quarto mandato. Eleito vereador de União da Vitória aos 22 anos, seguiu a carreira política desde então. Nascido em uma família de imigrantes libaneses, começou a trabalhar ainda criança na loja da família. No início dos anos 1990, chegou a morar em Foz do Iguaçu, onde a família abriu uma loja de cama, mesa e banho voltada ao comércio com o Paraguai.

Luiz Claudio Romanelli — PSD

Advogado e empresário, foi secretário de Estado e deputado federal. Vai para o oitavo mandato. Nascido em Londrina, foi um dos coordenadores no Paraná do movimento Diretas Já e participou da organização do comício na Boca Maldita. Foi um dos fundadores do PMDB. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994, vem sendo reeleito consecutivamente desde então.

Marcio Nunes — PSD

Engenheiro agrônomo, produtor rural e empresário de Campo Mourão, onde foi vereador, vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Vai para o quarto mandato, depois de ter sido deputado estadual por três mandatos. No Governo do Paraná, foi secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo e secretário da Agricultura e do Abastecimento. Também presidiu o Instituto das Águas do Paraná.

Moacyr Fadel — PSD

Produtor rural e empresário, é natural de Castro, onde foi vereador e prefeito por quatro mandatos. Ocupa atualmente a vice-presidência da Assembleia e chega ao terceiro mandato.

Pedro Paulo Bazana — PSD

Administrador e empresário de Arapongas, foi vice-prefeito e dirigente da Federação das APAEs do Paraná. Chegou à Assembleia como suplente e vai para o terceiro mandato.

Soldado Adriano José — PSD

Policial militar e político, foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018 e chega agora ao terceiro mandato. Filho de família de trabalhadores rurais, trabalhou na agricultura antes de ingressar na Polícia Militar do Paraná. Atuou por mais de dez anos na PM, com passagem pela área de combate ao crime organizado.

Thiago Bührer — PSD

Empresário e político de São José dos Pinhais, onde foi vice-prefeito e secretário municipal de [pasta não informada no original] antes de chegar à Assembleia. Vai para o segundo mandato. É fisioterapeuta e tem pós-graduação em gestão pública.

Ulisses Maia — PSD

Advogado e ex-prefeito de Maringá, foi vereador e presidente da Câmara Municipal antes de comandar a Prefeitura por dois mandatos, de 2017 a 2024. Foi secretário de Planejamento do Paraná, no governo Ratinho Junior.

PT (8)

Angelo Vanhoni — PT

Professor e bancário, foi vereador de Curitiba, deputado estadual por três mandatos e deputado federal. Atualmente exerce mandato na Câmara Municipal da capital. Tem 71 anos e volta à Alep para o seu quarto mandato.

Beto Vizzotto — PT

Ex-prefeito de Paraíso do Norte por quatro mandatos, é agrônomo e empresário. Vai para o primeiro mandato na Alep.

Dr. Antenor — PT

Médico e funcionário público municipal por 25 anos, é natural de Guarapuava, onde foi vereador por três mandatos. Vai para o segundo mandato de deputado estadual.

Mario Verri — PT

Mário Verri é vereador de Maringá há cinco mandatos. Também foi secretário municipal de Esporte e Lazer de Maringá e é irmão de Ênio Verri, ex-deputado federal e atual diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

Miss Preta — PT

Miss Preta é o nome político de Edna dos Santos Sousa, 33 anos, atualmente vereadora em Pinhais. Formada em Processos Gerenciais e técnica em Segurança do Trabalho, construiu sua trajetória ligada ao ativismo social e à defesa de políticas públicas, com destaque para igualdade racial, direitos das mulheres, saúde, educação e cultura popular.

Professor Lemos — PT

Professor da rede pública e sindicalista, foi dirigente e presidente da APP-Sindicato. Chega ao quinto mandato de deputado estadual e tem trajetória ligada à educação e ao Oeste do Paraná. Nasceu em Barra de São Francisco (ES) e chegou ao Paraná para trabalhar na agricultura. Depois ingressou na rede estadual de ensino, onde foi funcionário de escola, professor e diretor. Teve longa atuação na APP-Sindicato, chegando à presidência da entidade por duas gestões.

Thiago Foltran — PT

Tornou-se conhecido principalmente como influenciador e ativista digital de esquerda, com forte atuação nas redes sociais e conteúdo político, onde tem mais de 700 mil seguidores. Exercerá seu primeiro cargo público na Alep.

Yasmin Hachem — PT

Vereadora em Foz do Iguaçu no segundo mandato, ocupou a presidência de diversas comissões da Câmara do município. É graduada em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Em 2020, aos 24 anos, marcou a história política de Foz do Iguaçu ao ser eleita a vereadora mais jovem do município.

PP (6)

Alisson Wandscheer — PP

Empresário e político, iniciou a carreira pública em Fazenda Rio Grande, onde foi vereador e presidente da Câmara. Filho do deputado federal Toninho Wandscheer, vai para o segundo mandato. Foi vereador de Fazenda Rio Grande aos 19 anos e é apontado como o vereador mais votado da história do município.

César Silvestri Filho — PP

Advogado e pecuarista, foi vereador, deputado estadual e prefeito de Guarapuava por dois mandatos. É filho do ex-deputado Cezar Silvestri e da deputada estadual Cristina Silvestri.

Felipe Machado da Saúde — PP

Eleito pela primeira vez, ficou conhecido por sua atuação como secretário da Saúde de Londrina entre 2017 e 2024.

Mabel Canto — PP

Advogada e radialista, natural de Clevelândia e com trajetória política em Ponta Grossa, foi assessora jurídica na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Vai para o terceiro mandato. É filha do ex-prefeito de Ponta Grossa e ex-deputado estadual Jocelito Canto. Começou a carreira como radialista aos 15 anos. Antes de disputar sua primeira eleição, trabalhou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná, no gabinete do pai, entre 2003 e 2010. É líder da Bancada Feminina da Alep desde a sua criação, em agosto de 2022.

Maria Victoria — PP

Formada em Turismo e pós-graduada em Gestão Pública, foi presidente da Juventude Progressista e chega ao quarto mandato de deputada estadual. Atualmente é a segunda-secretária da Alep. Foi eleita pela primeira vez em 2014, quando tinha 22 anos. Filiada ao PP desde 2008, presidiu a Juventude Progressista e, depois, o partido no Paraná. Estudou cinco anos na Suíça, onde se formou em Turismo, trabalhou na China, participou de projetos humanitários na África e, depois da pós-graduação, estudou em Harvard.

Paulo Mac Donald — PP

Engenheiro e empresário, foi prefeito de Foz do Iguaçu por dois mandatos. Tem longa trajetória política ligada à cidade e à região Oeste do Paraná e vai para o primeiro mandato na Alep.

NOVO (3)

Bruno Secco — NOVO

Jornalista e redator, natural de Santos (SP) e radicado em Curitiba, foi eleito vereador da capital em 2024 e tem atuação política principalmente nas redes sociais. Perdeu recentemente o cargo na Câmara de Curitiba depois que o TRE-PR cassou a chapa do PMB, partido pelo qual foi eleito, por fraude à cota de gênero. Trabalhou na área de comunicação esportiva e entrou na política como ativista de direita e defensor de pautas conservadoras.

Deivid Wisley — NOVO

Aos 38 anos, é vereador de Londrina em segundo mandato. Repórter cinematográfico de formação, atua na proteção animal desde 2005. Eleito para seu primeiro mandato na Alep.

Luiz Fernando Guerra — NOVO

Advogado, natural de Pato Branco, iniciou a trajetória política na Assembleia como estagiário e chefe de gabinete. Vai para o terceiro mandato. Enquanto cursava Direito, Guerra passou em um processo seletivo feito em parceria entre a Alep e o Centro Universitário de Curitiba e foi estagiário da CCJ. Posteriormente, passou a atuar como advogado na Casa de Leis até decidir se candidatar.

PODEMOS (3)

Do Carmo — PODEMOS

Ingressou na Polícia Militar do Paraná e, posteriormente, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Maringá, antes de chegar à Assembleia. Vai para o terceiro mandato. Em 2025, deixou temporariamente a Assembleia para comandar a Secretaria do Trabalho do Paraná no governo Ratinho Junior. Em 1997, ingressou na Polícia Militar, onde chegou a sargento e comandou a Polícia Rodoviária de Rolândia, além de chefiar equipe da Rotam em Maringá. Formado em Direito, atuou como superintendente de Vigilância de Maringá e participou da implantação da Guarda Municipal.

Fabiana Parro — PODEMOS

Vice-prefeita de Paranaguá, é fonoaudióloga e fundadora do Instituto Peito Aberto, que apoia mulheres na prevenção e no combate ao câncer de mama.

Lu Bonatto — PODEMOS

Advogada, natural de Curitiba, é mãe do deputado federal reeleito Felipe Francischini. Construiu carreira na área de gestão pública, trabalhando na Fomento Paraná entre 2015 e 2023, em funções ligadas a planejamento, metas governamentais e gestão orçamentária e financeira. Desde 2023, atua na Celepar.

REPUBLICANOS (3)

Alexandre Amaro — REPUBLICANOS

Natural de Santo André (SP), é radialista e apresentador. Também foi pastor e líder religioso antes de ingressar na política. Atua principalmente em pautas relacionadas à proteção da família, ao esporte, à juventude e à causa animal. Também exerceu a liderança da bancada evangélica na Alep. Atualmente integra a Mesa Diretora, como quarto-secretário, e vai para o terceiro mandato.

Jasson Goulart — REPUBLICANOS

Jornalista, radialista e narrador esportivo, trabalhou em emissoras de televisão do Paraná e foi eleito vereador de Curitiba em 2024, como o mais votado daquela eleição e o terceiro de toda a história da Câmara de Curitiba. No Legislativo municipal, ocupa a primeira vice-liderança do governo.

Ney Leprevost — REPUBLICANOS

Jornalista e administrador, foi vereador de Curitiba, deputado estadual e deputado federal, além de secretário estadual. Vai para o quinto mandato. Começou a trabalhar ainda adolescente como repórter esportivo e atuou em rádio e televisão. Também foi secretário de Estado do Esporte e Turismo e, posteriormente, secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

MDB (2)

Anibelli Neto — MDB

Advogado e médico-veterinário, natural de Curitiba. Eleito pela primeira vez em 2010, vai para o quinto mandato. É filho do ex-deputado estadual Antonio Annibelli, conhecido como “Anibelão”, que teve longa trajetória política no Paraná.

Gerson Colodel — MDB

Empresário e ex-prefeito de Almirante Tamandaré por dois mandatos. Também presidiu o Comesp (Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná) e atuou como assessor regional da Casa Civil do Paraná.

PDT (1)

Goura — PDT

Filósofo e professor de ioga de Curitiba, foi vereador da capital por dois mandatos e exerce o segundo mandato de deputado. Vai para o terceiro mandato, sempre ligado à defesa ambiental e à mobilidade urbana. Na adolescência, Jorge Gomes de Oliveira Brand começou a estudar o Bhagavad Gita e a frequentar um templo Hare Krishna em Curitiba. Aos 18 anos, em 1998, viajou à Índia em uma peregrinação com um grupo de monges. Ao final da viagem, participou de uma cerimônia de iniciação, na qual recebeu o nome Goura Nataraj Das. Ele explica que “Goura” é um dos nomes de Krishna, enquanto “Nataraj” significa “rei dos dançarinos”.

* As biografias foram produzidas pela Alep