Mesmo após confessar propina, Traiano ganha 2º cargo mais importante da Alep

O deputado estadual Ademar Traiano (PSD) foi eleito como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para o biênio 2025-2026, na tarde desta terça-feira (10). A votação foi aberta, com a participação dos membros da comissão. A sessão desta terça-feira foi presidida pelo deputado Ney Leprevost (União), segundo vice-presidente da mesa diretora da Alep

Traiano assumirá o comando da CCJ após deixar a presidência da casa na virada para 2025 (Alexandre Curi assume o cargo), posto que ocupou por cinco mandados consecutivos. O deputado confessou durante um Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público do Paraná que recebeu R$ 100 mil em propina.

O deputado Cobra Repórter (PSD) ficou com a vice-presidência da CCJ. A comissão é a mais importante da casa, pois determina quais projetos vão à plenário para votação. Como é aliado do governador Ratinho Júnior, Traiano garante caminho mais fácil para a sequência do mandato do chefe do governo estadual.

O deputado Renato Freitas (PT) também disputou a presidência da CCJ. Ele é o maior desafeto de Traiano e foi o responsável por ajudar a tornar público o caso de propina envolvendo o presidente da casa e o ex-deputado Plauto Miró. Por ter chamado Traiano de corrupto durante uma sessão, Freitas chegou a correr o risco de perder o cargo.

Freitas recebeu apenas o próprio voto e o da correligionária Ana Júlia (PT). Luiz Fernando Guerra (União) e Marcio Pacheco (PP) também foram candidatos, num movimento claro de abstenção a um eventual apoio a Traiano.

O novo presidente da CCJ conta com o apoio do governador, além de ser aliado do novo presidente Alexandre Curi. Traiano afirmou que “está na Casa há mais de 30 anos e que é preciso entender o jogo e não construir inimigos”.

“Nós temos rivalidades e divergências dentro de um processo natural e quero agradecer a todos pela confiança e dizer até para aqueles que não votaram que os seus projetos estarão na pauta; podem ficar tranquilos. Eu sei fazer e sei jogar o jogo, apesar das divergências e de, muitas vezes de forma ingrata, ter sido acusado, sem a ampla defesa. Fui para o meu canto, tenho couro duro, sei enfrentar e sei da vida de todos. Jamais usarei minha força como homem público para agredir”, discursou.

Nesta terça-feira também foram definidos os presidentes e membros de outras comissões da Alep. Veja a lista completa!

Veja quem votou em Traiano:

Ademar Luiz Traiano (PSD)

Luiz Claudio Romanelli (PSD)

Hussein Bakri (PSD)

Cobra Repórter (PSD)

Ricardo Arruda (PL)

Mabel Canto (PSDB)

Alisson Wandscheer (SD)

Soldado Adriano José (PP)

Votos em Freitas

Renato Freitas (PT)

Deputada Ana Julia (PT)

Votou no próprio nome

Luiz Fernando Guerra (União)

Marcio Pacheco (PP)

AUSENTE

Tito Barichello (União)