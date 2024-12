Eduardo Pimentel confirma nove novos nomes de sua gestão

O futuro prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), divulgou nesta terça-feira (10) os nomes de nove profissionais que farão parte de sua administração a partir de 2025.

“São profissionais com competência, experiência e compromisso com o bem-estar da população curitibana, além de estarem alinhados com nossa proposta para a cidade. Nosso objetivo é manter o que já está funcionando e avançar com segurança para concretizarmos uma gestão que una inovação e eficiência, sem abrir mão do cuidado com as pessoas. Todos compartilham da minha vontade de fazer da nossa capital uma cidade ainda melhor”, declarou Pimentel.

A Secretaria Municipal de Saúde será comandada por Tatiane Filipak, médica com duas décadas de experiência e servidora de carreira do município. Já a pasta da Educação ficará a cargo de Jean Pierre Geremias de Jesus Neto, advogado especializado em gestão de políticas públicas educacionais.

Vitor Puppi, que já esteve à frente da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento entre 2017 e 2021, retornará ao cargo. Além disso, Puppi assumirá temporariamente a nova Secretaria Extraordinária de Parcerias e Concessões, criada para estruturar um órgão voltado a concessões e parcerias público-privadas (PPPs).

Na área de segurança, Eduardo Pimentel optou pela permanência de Celso dos Santos como superintendente da Guarda Municipal, garantindo continuidade nas políticas de segurança local.

A formação da nova equipe de governo demonstra o compromisso de Pimentel em combinar experiência administrativa com novas perspectivas para enfrentar os desafios da gestão municipal de Curitiba nos próximos anos.

Primeiros nomes

Os primeiros nomes que vão compor a equipe do prefeito eleito Eduardo Pimentel foram anunciados no dia 26 de novembro.

O vice-prefeito Paulo Martins (PL) foi confirmado como o próximo secretário de Desenvolvimento Econômico. O vereador reeleito Marcelo Fachinello (Podemos) será o novo secretário do Governo Municipal, enquanto Amália Tortato (Novo), também vereadora reeleita, assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Humano.

Eduardo Pimentel também anunciou a manutenção de nomes da atual administração: a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, a procuradora-geral do município, Vanessa Volpi, e o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Sobre os novos nomes confirmados na gestão Eduardo Pimentel:

Tatiane Filipak, secretária municipal de Saúde

Médica com 20 anos de experiência, Tatiane Filipak tem uma trajetória consolidada na área clínica e gerencial, com 19 anos dedicados à Saúde Pública de Curitiba. Iniciou sua atuação em serviços de urgência e emergência da Prefeitura e também integrou o serviço de endocrinologia do Exército. Servidora concursada há 10 anos pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (FEAS), foi responsável pela coordenação médica de UPAs e liderou projetos estratégicos como a abertura da UPA Tatuquara, do CAPS Tatuquara e da Unidade de Estabilização de Psiquiatria. Atualmente, é diretora de Atenção à Saúde da FEAS, gerenciando processos assistenciais no Hospital Municipal do Idoso, Centro Curitibano de Atenção Especializada (CCAE), Centro Médico Comunitário Bairro Novo, Serviço de Atenção Domiciliar e outras unidades da fundação. Com formação em MBA Executivo em Saúde, participou de programas de Educação para Gestores pela ESIC Internacional e é certificada como Master Business in Coaching.

Jean Pierre Geremias de Jesus Neto, secretário municipal de Educação

O advogado Jean Pierre Geremias de Jesus Neto alia ampla experiência jurídica, administrativa e em gestão de políticas públicas, especialmente na área educacional. Foi diretor jurídico da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (2021 – 2022), gerenciando equipes e projetos legislativos, participando da criação de leis e de programas. Em 2022, foi superintendente do Serviço Social Autônomo Paranaeducação. Presidiu, entre 2023 a 2024, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), do Estado de São Paulo, onde foi responsável pela gestão estratégica e entrega de 2.000 obras educacionais, como creches e escolas, entre elas a Escola Plinio em nova metodologia construtiva. Especialista em Direito Tributário e Ambiental, Jesus Neto tem mestrado em Gestão de Projetos pela Escola de Negócios de Barcelona. Atualmente, presidia o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA).

Vitor Puppi, secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento

Vitor Puppi foi secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba (2017-2021). Foi responsável pela implementação do Plano de Recuperação Fiscal da cidade no início de 2017. Além do saneamento financeiro e orçamentário, o trabalho de Puppi fez de Curitiba um exemplo nacional de responsabilidade fiscal e capacidade de investimento seguro por parte da administração municipal. Puppi criou, ainda, um fundo anticrise inédito no país, para ser usado em situações de emergência, como em caso de catástrofes climáticas, e que, logo em seu primeiro ano de existência, foi fundamental para garantir os recursos necessários ao combate da covid-19. Puppi é advogado licenciado no Brasil e na Califórnia e também procurador do Estado do Paraná. Ex-diretor geral da Secretaria da Fazenda do Estado e ex-presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças (ABRASF), Puppi possui mestrado pela Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA).

Elisandro Pires Frigo, secretário municipal de Administração

Elisandro Pires Frigo é graduado, mestre e doutor em Engenharia. É professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR). No Governo do Estado do Paraná, atuou como coordenador de Ensino Superior da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti) e foi diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação (SEED). Em julho de 2020, Frigo assumiu o cargo de diretor-geral da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) e em abril de 2022 foi nomeado secretário de Estado da Administração e da Previdência do Paraná, cargo que ocupou até maio de 2024, quando assumiu a função de superintendente geral de Governança de Serviços e Dados da Casa Civil do Paraná. Frigo tem sólida experiência em gestão pública, transformação digital, governança de dados e planejamento estratégico, com uma forte capacidade de liderar equipes e promover a inovação e a modernização dos processos governamentais.

Beatriz Battistella Nadas, presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap)

Beatriz Battistella Nadas tem dedicado toda a sua vida profissional ao serviço público de Curitiba. Cirurgiã-dentista, formada pela UFPR, em 1982, é, desde 1986, servidora pública da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, tendo atuado com protagonismo na implementação do prontuário eletrônico em Curitiba (1999), do aplicativo Saúde Já Curitiba (2017) e na resolução de problemas durante a pandemia do covid-19. Já exerceu as funções de Superintendente no IMAP e de supervisora de Distrito Sanitário, Diretora e Superintendente Executiva na SMS. Atualmente é a Secretária Municipal da Saúde de Curitiba. Com Especialização em Gestão da Clínica nas Redes; Gestão de Assuntos Públicos; Saúde Coletiva; Odontopediatria; Saúde Baseada em Evidências e Mestrado em Gestão em Tecnologia e Inovação em Saúde, já atuou também como docente de nível superior na Universidade Evangélica Mackenzie.

Rafael Ferreira Vianna, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutor e mestre em Direito/Ciências Jurídico-Criminais, Rafael Ferreira Vianna é delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Atualmente, é o diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Paraná (ESPC). Já foi diretor do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (DIEP), coordenador do Centro de Operações Conjuntas e do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria da Segurança do Paraná (SESP), secretário executivo do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funesp), chefe do Grupo Auxiliar de Planejamento da PCPR (GAP) e assessor civil da SESP. Ainda foi delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas e do Alto Maracanã, Colombo. Participou do International Visitor Leadership Program (IVLP), do Departamento de Estado Americano. É professor universitário e possui seis livros publicados na área de direito penal, criminologia e segurança pública, além de diversos artigos científicos.

Celso dos Santos, superintendente da Guarda Municipal

A história de Carlos Celso dos Santos Junior se mescla com o surgimento, construção e consolidação da Guarda Municipal de Curitiba. Integrante da primeira turma a ser formada pela corporação em 1988, Celso, como é conhecido, é o atual superintendente da Guarda Municipal. Ele também se tornou o primeiro profissional de carreira a assumir a direção de uma Guarda Municipal de capital no País, no início dos anos 2000. Celso teve como seu primeiro posto de trabalho o terminal Guadalupe, passando também pela Praça Osório, Passeio Público e núcleos regionais. A atuação de Celso ficou marcada ainda por um episódio logo no seu primeiro ano de trabalho, quando numa reintegração de posse saiu ferido – ele e outros colegas – após confronto com invasores. Um colega morreu e outro ficou tetraplégico, ao cumprir seus deveres em prol da segurança pública de Curitiba. Formado em Administração, Celso é pós-graduado em Segurança Pública, Gerenciamento e Planejamento Estratégico, além de Ciências Políticas.

Marc Sousa, secretário municipal da Comunicação Social

Marc Sousa é jornalista formado pela Universidade Tuiuti do Paraná e bacharel em Direito pela UniCuritiba. Ele foi repórter da Rede Massa, RICtv e RecordTv-São Paulo. Marc também foi âncora na BandNews Curitiba e Jovem Pan Paraná. O jornalista ainda ajudou a implantar e coordenou o jornalismo da Rede Jovem Pan News no estado. Atuou como colunista do portal ric.com.br e revista TopView.

Renan de Oliveira Rodrigues, presidente da FAS

Servidor público de carreira da Fundação de Ação Social (FAS), onde atualmente exerce o cargo de diretor de Qualificação e Relações do Trabalho, Renan de Oliveira Rodrigues já desempenhou funções de coordenação e assessoria no órgão municipal. Ele tem experiência em órgãos estaduais, com atuação destacada na implementação de políticas públicas voltadas ao trabalho e emprego, empreendedorismo e assistência social. Além disso, contribuiu como conselheiro em diversos conselhos estaduais e municipais, desempenhando um papel relevante no desenvolvimento de políticas sociais e econômicas. Com graduação em Tecnologia em Marketing, Rodrigues possui MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades; pós-graduação em Gestão Empresarial; e graduação em Tecnologia em Marketing.