Ratinho Junior recebe honraria máxima da Prefeitura de Curitiba

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, recebeu nesta terça-feira (10) a mais alta honraria concedida pela capital paranaense: a medalha da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais. A cerimônia de entrega aconteceu no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

A condecoração, que reconhece a contribuição de cidadãos e empresas para o desenvolvimento da cidade, foi entregue ao governador em reconhecimento à sua atuação em prol da capital paranaense. Ratinho Junior expressou sua gratidão pela homenagem, ressaltando a importância de Curitiba para o estado.

“Eu agradeço ao prefeito Rafael Greca e a todos os curitibanos. Eu não faço mais do que a minha obrigação, mas claro que a gente fica muito feliz e com o sentimento do dever cumprido, porque Curitiba indo bem ajuda o Paraná a ir bem”, declarou o governador.

Parceria entre município e estado

O prefeito Rafael Greca destacou a colaboração entre a prefeitura e o governo estadual durante sua gestão. “Juntos nós enfrentamos a pandemia, juntos nós refizemos a integração do transporte coletivo, juntos nós melhoramos a infraestrutura de Curitiba a ponto de dar 100% de água tratada para a Capital do Paraná e estamos a caminho de 100% de esgoto tratado”, afirmou Greca.

O chefe do executivo municipal também ressaltou as contribuições do estado para a cultura curitibana, mencionando a doação do acervo de João Turin, que possibilitou a criação do Parque Memorial Paranista.

Símbolo da homenagem

A medalha da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais é banhada a ouro e traz a reprodução da obra “Homem-Pinheiro”, do artista paranaense João Turin. O desenho remete ao “Homem Vitruviano” de Leonardo Da Vinci, representando um homem na altura de um pinheiro.

Desde 2018, a honraria já foi concedida a 173 personalidades e instituições, incluindo as 19 entregues em 2024. A medalha simboliza o reconhecimento da cidade àqueles que contribuem para seu desenvolvimento e progresso.