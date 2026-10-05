Senado

Quem substitui Moro? Conheça o terceiro novo senador do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Omar Godoy - Gazeta do Povo Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 05/10/26 07h47
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Fotografia em primeiro plano do tipo retrato corporativo e institucional de um homem em estúdio.Em primeiro plano, centralizado na imagem, destaca-se um homem de pele clara, cabelos castanho-escuros curtos e barba grisalha bem aparada. Enquadrado do peito para cima e voltado de três quartos para a esquerda, ele olha diretamente para a câmera com um sorriso leve e expressão serena. Ele veste traje formal composto por terno azul-marinho de abotoamento elegante, colete azul-marinho do mesmo tecido sob o paletó, camisa social branca de gola estruturada e gravata em tom grená ou vinho com pequena estampa geométrica repetitiva. Ao fundo, o cenário é composto por um fundo infinito fotográfico cinza-escuro neutro e texturizado. A iluminação de estúdio é lateral e bem direcionada, criando um contraste suave entre luz e sombra no rosto do retratado e destacando os detalhes do traje.
Advogado paulista é aliado de Moro desde 2022. Foto: Reprodução/Vosgerau & Cunha Advogados Associados.

Sergio Moro (PL) é o novo governador eleito do Paraná, mas deixa no Senado um aliado de confiança. O advogado Luis Felipe Cunha (União), de 47 anos, é o suplente de Moro que vai assumir a cadeira de Moro e completar o mandato, até o início de 2031.

A relação entre os dois vem de antes das campanhas. Amigo e advogado de Sergio Moro, Cunha coordenou seu projeto eleitoral de 2022, que começou com uma tentativa de disputar a Presidência pelo Podemos e terminou com a eleição ao Senado pelo União Brasil.

Mesmo com as mudanças de partido e de planos, o suplente de Moro permaneceu ao lado do ex-juiz. Em 2023, ele passou a cuidar também da estratégia e da articulação política de Moro no Paraná. Agora, o trabalho nos bastidores vai dar lugar ao mandato em Brasília.

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Luis Felipe Cunha nasceu em São Paulo e mora em Curitiba desde 1994. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), onde também fez mestrado em Direito Econômico e Social. Foi professor universitário e atuou por nove anos no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-PR. É sócio do escritório Vosgerau & Cunha Advogados Associados.

O apoio a Moro também é financeiro. Neste ano, Cunha doou R$ 500 mil à campanha do aliado ao governo, segundo dados que constam no DivulgaCand. O valor equivale a cerca de 7% dos mais de R$ 7 milhões em bens que o suplente de Moro declarou à Justiça Eleitoral em 2022.

Em 2022, seu escritório recebeu R$ 1 milhão do União Brasil por consultoria jurídica. O pagamento foi questionado nas ações que pediam a cassação de Moro e seus suplentes, mas o TSE rejeitou os pedidos por unanimidade em 2024.

Após a confirmação da vitória neste domingo (4), Sergio Moro disse que pretende contar com Cunha, Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) para buscar recursos e defender os interesses do Paraná em Brasília. “Pela primeira vez, o Paraná vai ter três senadores alinhados ao governo do Estado”, afirmou.

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