Mobilidade

Trânsito em Curitiba: nova frente de obras do Novo Inter 2 gera bloqueios nesta segunda (5)

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 05/10/26 07h14
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Fotografia em enquadramento amplo e plano geral de uma operação de trânsito e fiscalização em uma via urbana recém-pavimentada. Em primeiro plano, no centro, um agente de trânsito em pé, de perfil relativo, veste jaqueta amarela fluorescente de alta visibilidade, calça escura, botas e boné claro, posicionando-se ao lado de cones de sinalização laranjas com faixas refletivas. No plano intermediário, atrás da faixa de pedestres marcada no asfalto, diversos veículos estão parados no cruzamento, incluindo carros de passeio vermelhos, cinzas e pretos, motocicletas, um caminhão e um ônibus amarelo. Outro agente de trânsito permanece em pé mais ao fundo, entre a fila de carros e os cones. No alto, semáforos estão fixados em hastes metálicas brancas. Ao fundo, sob céu claro de iluminação diurna, a avenida estende-se em perspectiva em linha reta, ladeada por postes de energia, fiação aérea e canteiros gramados.
Novas obras do Inter 2 provocam bloqueios no Portão. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A segunda-feira (5) pós-eleições inicia com diferentes bloqueios em Curitiba. Estão em andamento importantes frentes de trabalho espalhadas por diversos bairros, o trânsito da capital exige paciência e planejamento das rotas.

As obras de infraestrutura urbana — com destaque para as intervenções do Novo Inter 2 no Portão e no Capão Raso, além da consolidação do BRT Leste-Oeste no Centro — trazem novos pontos de interdição, desvios e trechos em meia pista.

Confira, a seguir, os pontos de atenção:

Bloqueios pontuais no Portão por avanços no Novo Inter 2
O cruzamento das ruas Tamoios e Vital Brasil passa por interdição total a partir desta segunda-feira (5), com término previsto para a quarta-feira (7). Na sequência, nos dias 8 e 9 de outubro, as equipes transferem os trabalhos para o cruzamento da Rua Tabajaras com a Vital Brasil.

Já nos dias 13 e 14, o tráfego na interseção das ruas Pedro Collere e Vital Brasil será alterado para o sistema pare e siga. As medidas são necessárias para a continuidade das obras do Novo Inter 2 no bairro.

Bloqueio de faixa e desvios na BR-277 no Uberaba
Devido a intervenções da concessionária EPR Litoral Pioneiro sobre a trincheira da BR-277, a faixa 2 e o acostamento no sentido São José dos Pinhais foram bloqueados no início da madrugada desta segunda-feira (5).

A operação também provoca interrupções temporárias nos acessos da Rua Atílio Pioto às ruas Olindo Caetani e Guilherme Walter Lowry sob a estrutura. Os trabalhos devem ser concluídos ainda na manhã de hoje.

O desvio para quem circula pelo lado esquerdo da trincheira inclui as ruas Eunice Bettini Bartoszeck, Nicodemus Zeglin, Zacarias Gomes de Souza, Doutor Gabriel Ferreira Filho e a Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser. Quem trafega pelo lado direito deve acessar a BR-277 no sentido São José dos Pinhais, seguir até a Avenida Rui Barbosa e fazer o retorno.

Continuidade na ampliação do bloqueio da Avenida Paraná no Boa Vista
O bloqueio na pista lenta da Avenida Paraná segue estendido desde a Rua Estados Unidos até a Rua Desembargador Aurélio Feijó. A medida, iniciada no final de setembro, visa dar andamento às escavações e à implantação de meio-fio no canteiro central.

O fluxo de veículos no sentido Santa Cândida continua desviado pela Rua Estados Unidos, com acesso mantido apenas para moradores e atenção reforçada para a movimentação de maquinário pesado perto da estação-tubo Holanda.

Serviços de drenagem com desvio na Avenida Sete de Setembro no Centro
Permanece fechada a via lenta da Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça do Japão, no trecho compreendido entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen.

A interdição, voltada concretagem das pistas para o projeto BRT Leste-Oeste, entrou no seu sexto dia de execução e tem previsão de durar até a segunda metade da semana. Para contornar a quadra, os motoristas devem utilizar a rota de desvio traçada pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Erosão fecha pista lenta da Rua Engenheiro Costa Barros no Cajuru
O trecho da pista lenta da Rua Engenheiro Costa Barros, entre as ruas Roraima e Cuiabá (sentido Terminal Centenário), permanece bloqueado por conta de reparos na rede de drenagem após o surgimento de uma erosão no asfalto.

A estimativa de término do serviço depende de condições climáticas favoráveis ao longo dos próximos dias. O acesso local a residências é feito exclusivamente pela Rua Cuiabá, em sentido contrário.

Pavimentação e estreitamento na Rua José Gomes de Abreu no Capão Raso
Entra na segunda semana o bloqueio parcial da faixa esquerda na Rua José Gomes de Abreu, entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira. A restrição faz parte das obras de alargamento da pista e se estende por cerca de mais três semanas.

A interdição ocorre diariamente das 7h às 18h, com liberação da via no período noturno, embora eventuais bloqueios totais da faixa possam ocorrer conforme o avanço do maquinário.

Interdições duradouras no Capão Raso e Santa Quitéria
Duas frentes de trabalho de longa duração seguem ativas na região sul e sudoeste da cidade. A Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes continua com interdição total entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva para pavimentação, com término previsto para meados de novembro.

Já no Capão Raso, a Rua Professor João Mazzarotto apresenta pontos de bloqueio parcial entre a Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e a Delegado Naby Paraná até o fim de outubro, operando das 7h às 17h para o avanço do Novo Inter 2.

Obras de reciclagem de asfalto em andamento nos bairros
Diversas vias passam por serviços de reciclagem de pavimento, operando com trânsito compartilhado e presença de maquinário pesado:

  • Abranches: Na Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha, no trecho entre a Rua Mateus Leme e o final da via (restam cerca de duas semanas de trabalhos).
  • São Lourenço: Nas ruas Jacob Biron (entre Avenida Anita Garibaldi e Rua Alberto Wierbiski) e Alberto Wierbiski (entre Rua Alberto Erthal e o fim da via), com término previsto para esta semana.
  • Barreirinha: Obras concentradas no quadrilátero formado pela Rua Sêneca (entre Professor Guilherme Butler e Matias Camienski), Rua Matias Camienski (entre Sêneca e Averrões) e Rua Averrões (entre Matias Camienski e Professor Guilherme Butler).

Sentido único na Avenida Presidente Arthur Bernardes no Portão
Motoristas devem atenção reforçada ao novo padrão de circulação da Avenida Presidente Arthur Bernardes. Desde a última quinta-feira, o trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios passou a operar em sentido único de tráfego. A alteração é definitiva e integra o pacote de correções geométricas para o projeto Novo Inter 2.

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