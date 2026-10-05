Trânsito em Curitiba: nova frente de obras do Novo Inter 2 gera bloqueios nesta segunda (5)

A segunda-feira (5) pós-eleições inicia com diferentes bloqueios em Curitiba. Estão em andamento importantes frentes de trabalho espalhadas por diversos bairros, o trânsito da capital exige paciência e planejamento das rotas.

As obras de infraestrutura urbana — com destaque para as intervenções do Novo Inter 2 no Portão e no Capão Raso, além da consolidação do BRT Leste-Oeste no Centro — trazem novos pontos de interdição, desvios e trechos em meia pista.

Confira, a seguir, os pontos de atenção:

Bloqueios pontuais no Portão por avanços no Novo Inter 2

O cruzamento das ruas Tamoios e Vital Brasil passa por interdição total a partir desta segunda-feira (5), com término previsto para a quarta-feira (7). Na sequência, nos dias 8 e 9 de outubro, as equipes transferem os trabalhos para o cruzamento da Rua Tabajaras com a Vital Brasil.

Já nos dias 13 e 14, o tráfego na interseção das ruas Pedro Collere e Vital Brasil será alterado para o sistema pare e siga. As medidas são necessárias para a continuidade das obras do Novo Inter 2 no bairro.

Bloqueio de faixa e desvios na BR-277 no Uberaba

Devido a intervenções da concessionária EPR Litoral Pioneiro sobre a trincheira da BR-277, a faixa 2 e o acostamento no sentido São José dos Pinhais foram bloqueados no início da madrugada desta segunda-feira (5).

A operação também provoca interrupções temporárias nos acessos da Rua Atílio Pioto às ruas Olindo Caetani e Guilherme Walter Lowry sob a estrutura. Os trabalhos devem ser concluídos ainda na manhã de hoje.

O desvio para quem circula pelo lado esquerdo da trincheira inclui as ruas Eunice Bettini Bartoszeck, Nicodemus Zeglin, Zacarias Gomes de Souza, Doutor Gabriel Ferreira Filho e a Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser. Quem trafega pelo lado direito deve acessar a BR-277 no sentido São José dos Pinhais, seguir até a Avenida Rui Barbosa e fazer o retorno.

Continuidade na ampliação do bloqueio da Avenida Paraná no Boa Vista

O bloqueio na pista lenta da Avenida Paraná segue estendido desde a Rua Estados Unidos até a Rua Desembargador Aurélio Feijó. A medida, iniciada no final de setembro, visa dar andamento às escavações e à implantação de meio-fio no canteiro central.

O fluxo de veículos no sentido Santa Cândida continua desviado pela Rua Estados Unidos, com acesso mantido apenas para moradores e atenção reforçada para a movimentação de maquinário pesado perto da estação-tubo Holanda.

Serviços de drenagem com desvio na Avenida Sete de Setembro no Centro

Permanece fechada a via lenta da Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça do Japão, no trecho compreendido entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen.

A interdição, voltada concretagem das pistas para o projeto BRT Leste-Oeste, entrou no seu sexto dia de execução e tem previsão de durar até a segunda metade da semana. Para contornar a quadra, os motoristas devem utilizar a rota de desvio traçada pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Erosão fecha pista lenta da Rua Engenheiro Costa Barros no Cajuru

O trecho da pista lenta da Rua Engenheiro Costa Barros, entre as ruas Roraima e Cuiabá (sentido Terminal Centenário), permanece bloqueado por conta de reparos na rede de drenagem após o surgimento de uma erosão no asfalto.

A estimativa de término do serviço depende de condições climáticas favoráveis ao longo dos próximos dias. O acesso local a residências é feito exclusivamente pela Rua Cuiabá, em sentido contrário.

Pavimentação e estreitamento na Rua José Gomes de Abreu no Capão Raso

Entra na segunda semana o bloqueio parcial da faixa esquerda na Rua José Gomes de Abreu, entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira. A restrição faz parte das obras de alargamento da pista e se estende por cerca de mais três semanas.

A interdição ocorre diariamente das 7h às 18h, com liberação da via no período noturno, embora eventuais bloqueios totais da faixa possam ocorrer conforme o avanço do maquinário.

Interdições duradouras no Capão Raso e Santa Quitéria

Duas frentes de trabalho de longa duração seguem ativas na região sul e sudoeste da cidade. A Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes continua com interdição total entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva para pavimentação, com término previsto para meados de novembro.

Já no Capão Raso, a Rua Professor João Mazzarotto apresenta pontos de bloqueio parcial entre a Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e a Delegado Naby Paraná até o fim de outubro, operando das 7h às 17h para o avanço do Novo Inter 2.

Obras de reciclagem de asfalto em andamento nos bairros

Diversas vias passam por serviços de reciclagem de pavimento, operando com trânsito compartilhado e presença de maquinário pesado:

Abranches: Na Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha, no trecho entre a Rua Mateus Leme e o final da via (restam cerca de duas semanas de trabalhos).

Na Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha, no trecho entre a Rua Mateus Leme e o final da via (restam cerca de duas semanas de trabalhos). São Lourenço: Nas ruas Jacob Biron (entre Avenida Anita Garibaldi e Rua Alberto Wierbiski) e Alberto Wierbiski (entre Rua Alberto Erthal e o fim da via), com término previsto para esta semana.

Nas ruas Jacob Biron (entre Avenida Anita Garibaldi e Rua Alberto Wierbiski) e Alberto Wierbiski (entre Rua Alberto Erthal e o fim da via), com término previsto para esta semana. Barreirinha: Obras concentradas no quadrilátero formado pela Rua Sêneca (entre Professor Guilherme Butler e Matias Camienski), Rua Matias Camienski (entre Sêneca e Averrões) e Rua Averrões (entre Matias Camienski e Professor Guilherme Butler).

Sentido único na Avenida Presidente Arthur Bernardes no Portão

Motoristas devem atenção reforçada ao novo padrão de circulação da Avenida Presidente Arthur Bernardes. Desde a última quinta-feira, o trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios passou a operar em sentido único de tráfego. A alteração é definitiva e integra o pacote de correções geométricas para o projeto Novo Inter 2.