Deputado Mauro Moraes tem gabinete alvo de busca da PF na Alep

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na tarde desta sexta-feira (2), um mandado de busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), tendo como alvo o deputado estadual Mauro Moraes (PL). A ação integra uma investigação que apura possíveis ilícitos eleitorais e crimes conexos a partir de movimentações financeiras atípicas em espécie.

Segundo a PF, a medida foi autorizada pela Justiça Eleitoral após a identificação de transações envolvendo expressivo volume de recursos em dinheiro vivo. As diligências têm como objetivo apreender documentos, registros e dispositivos eletrônicos para verificar a origem e a destinação dos valores, além de sua eventual relação com infrações eleitorais e garantir a preservação de provas.

Em nota oficial, a presidência da Alep confirmou a presença de agentes federais no edifício da Casa de Leis durante a manhã. O parlamento estadual esclareceu que desconhece o teor das investigações em andamento e informou que não recebeu notificação formal do órgão policial.

Por tramitar em segredo de justiça, a Polícia Federal declarou que não fornecerá detalhes adicionais sobre os alvos, locais das buscas ou o andamento do procedimento, reiterando o compromisso com a apuração imparcial e a lisura do processo eleitoral. Até o momento, a defesa do deputado Mauro Moraes não se manifestou.

A Tribuna do Paraná entrou em contato diretamente com o parlamentar por mensagem de texto e ligação telefônica. A assessoria de Mauro Moraes informou que deverá enviar uma nota a respeito do caso ainda nesta sexta-feira (2).