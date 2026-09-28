Paranaenses vão escolher 54 representantes para a Alep em 2026

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 ocorre neste domingo (4) e os eleitores paranaenses vão definir representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senadores, governador e presidente da República.

O Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná é uma ferramenta criada para ajudá-los a conhecer as candidaturas.

Na plataforma, é possível consultar qualquer um dos nomes elegíveis para 2026 em qualquer estado e conferir foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também estarão lá a declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.

A estimativa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) é que mais de 8,6 milhões de eleitores no estado compareçam às urnas no domingo. Eles vão escolher 54 deputados estaduais para preencher as vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

A Justiça Eleitoral registrou no estado 606 a deputado estadual, o que equivale a uma concorrência de 11,22 candidatos por vaga na Assembleia. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, em que as cadeiras são distribuídas entre partidos e federações conforme a votação total e preenchidas pelos candidatos mais votados dentro das legendas.

O que faz um deputado estadual

Os deputados estaduais e distritais (no caso do Distrito Federal) têm como principais funções elaborar leis, votar projetos apresentados pelo governador, fiscalizar o Poder Executivo e participar das decisões sobre o orçamento estadual. Eles também podem instalar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para conduzir investigações, requerer informações de órgãos públicos e convocar autoridades para prestar esclarecimentos.

Os parlamentares votam o orçamento estadual, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA). Também analisam os nomes indicados para os Tribunais de Contas e podem convocar audiências públicas e criar comissões especiais para discutir temas específicos de interesse da sociedade.

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