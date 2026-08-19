Site tem ficha completa de todos os candidatos à eleição em 2026

Sucesso nas últimas eleições, a Tribuna do Paraná apresenta a nova versão do Guia dos Candidatos. Nele, os eleitores paranaenses e de todos os estados brasileiros poderão acessar informações essenciais para escolher o seu candidato preferido e votar com consciência.

No Guia dos Candidatos, os usuários podem escolher qualquer um dos nomes elegíveis para 2026. O sistema conta com a foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também estarão lá a declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.

“O Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná oferece uma plataforma completa para checar os dados sobre os candidatos, ajudando o eleitor a votar de forma consciente e bem-informada”, aponta Jones Rossi, chefe de Redação da Tribuna do Paraná.

O Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento de software da Tribuna, Rafael Maia, revela que o portal passou por mudanças desde a última eleição: “Ele está mais rápido e com mudanças sutis no layout para melhorar a experiência de uso”.

Maia ainda ressalta que a base de dados concentra as principais informações para que a população possa conhecer melhor seus candidatos.

O usuário pode ver os candidatos à presidência do Brasil e também ver os outros cargos que serão eleitos neste ano em todos os estados. Com informações para conhecer mais sobre os políticos que estão em cena e, principalmente, tomar uma decisão com fundamento.