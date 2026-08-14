Horário eleitoral invade rádio e TV do Paraná a partir de 28 de agosto; veja os horários

O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para o primeiro turno das Eleições 2026 no Paraná começa em 28 de agosto e segue até 1º de outubro, três dias antes da votação, marcada para 4 de outubro. Ao todo, são 8,6 milhões de paranaenses aptos a votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

A propaganda eleitoral nas ruas e na internet já está liberada desde 16 de agosto — a diferença é que rádio e TV só podem veicular conteúdo político dentro do horário gratuito, sem espaço para publicidade paga.

Para fechar os detalhes da veiculação no Estado, o TRE-PR convocou partidos, federações, coligações e representantes de emissoras para uma reunião marcada para o dia 20 de agosto, às 13h, na sede do Tribunal em Curitiba. É nesse encontro que costuma ser definido o plano de mídia: a ordem de veiculação da propaganda e o tempo de cada legenda, calculado conforme a representação dos partidos na Câmara dos Deputados — quem tem mais deputados federais tem mais tempo de tela. Dentro do tempo que recebe, cada partido decide como divide entre seus candidatos a presidente, governador, senador e deputados.

A propaganda para presidente vai ao ar às terças, quintas e sábados, em dois blocos de 25 minutos: das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55 na TV, e das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25 no rádio. Esses candidatos ainda contam com seis minutos diários extras para inserções de até 60 segundos, veiculadas todos os dias, inclusive aos domingos.

Já governador, senador, deputado federal e deputado estadual dividem os dias de segunda, quarta e sexta. Os candidatos a governador têm dois blocos de 20 minutos, das 13h às 13h20 e das 20h30 às 20h50 na TV, e das 7h às 7h20 e das 12h às 12h20 no rádio.

No mesmo dia, senadores e deputados federais e estaduais entram logo depois, em blocos de 10 minutos: das 13h40 às 13h50 e das 21h10 às 21h20 na TV, e das 7h40 às 7h50 e das 12h40 às 12h50 no rádio. Aos domingos, não há blocos — apenas as inserções rápidas da campanha presidencial.

Se houver segundo turno para presidente ou governador — a decisão sai em 25 de outubro —, um novo período de propaganda gratuita é aberto, entre 9 e 23 de outubro. No dia da votação, a urna abre às 8h e fecha às 17h, no horário de Brasília, em todo o país.