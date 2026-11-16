Apesar da cautela, curitibanos pretendem gastar cerca de R$ 800 na Black Friday

Mesmo com o orçamento mais apertado e a preocupação com as despesas, os curitibanos não pretendem deixar a Black Friday passar em branco. Uma pesquisa da Associação Comercial do Paraná (ACP) revela que 62% dos consumidores pretendem aproveitar as promoções, com gasto médio estimado em R$ 810,14.

Entre os homens, a previsão chega a R$ 950,59, enquanto entre as mulheres o valor é de R$ 690,75. Os números mostram que, apesar das preocupações financeiras, a data continua atraindo consumidores interessados em aproveitar os descontos.

A disposição para comprar contrasta com a cautela em relação à economia. Embora a maioria dos entrevistados pretenda participar da Black Friday, o orçamento médio reservado para as compras caiu 11,4% em comparação com 2025, quando era de R$ 914,05. Entre as mulheres, a previsão de gastos neste ano é de R$ 690,75.

O levantamento, realizado pela ACP em parceria com a Datacenso entre os dias 3 e 6 de novembro, ouviu 201 consumidores e 111 comerciantes de Curitiba. Os resultados indicam que, apesar das restrições financeiras, as promoções continuam despertando interesse, mas as compras devem ser mais planejadas.

Um dos sinais desse comportamento é a preocupação com os preços. Segundo a pesquisa, 92% dos consumidores costumam comparar valores antes de comprar. As lojas virtuais são o principal canal de consulta, mencionadas por 57% dos entrevistados, seguidas pelas lojas físicas (25%) e pelas redes sociais (24%).

Na hora de fechar negócio, 49% pretendem comprar pela internet, enquanto 43% devem procurar lojas de rua. Os shoppings aparecem na preferência de 10% dos participantes.

Consumidores querem aproveitar descontos, mas sem comprometer o orçamento

Roupas lideram a lista de produtos mais procurados, com 32% das intenções de compra. Calçados e eletrônicos aparecem empatados, com 21% cada, seguidos por eletrodomésticos (17%), perfumes e cosméticos (12%) e celulares (10%).

A cautela também aparece nas formas de pagamento. O Pix à vista é a opção mais mencionada, com 35%, praticamente empatado com o cartão de crédito parcelado, escolhido por 34%. O débito representa 14% das preferências, enquanto o dinheiro aparece com 11%.

Apesar do cenário econômico, parte dos consumidores pretende ampliar os gastos. Entre aqueles que compraram na Black Friday do ano passado, 36% afirmam que devem desembolsar mais nesta edição. Outros 27% pretendem manter o mesmo valor, enquanto 22% planejam gastar menos e 15% ainda não decidiram.

Comércio teme queda nas vendas

O otimismo moderado dos consumidores não é compartilhado por todos os lojistas. Quase metade dos comerciantes entrevistados (48%) acredita que venderá menos do que em 2025. Outros 20% esperam repetir o desempenho anterior, enquanto 20% projetam crescimento. A expectativa geral é de redução de 2% nas vendas.

Para o professor Cláudio Shimoyama, responsável técnico pela pesquisa, o endividamento das famílias, o custo do crédito e os juros elevados ajudam a explicar a postura mais cuidadosa de consumidores e empresários.

“As incertezas econômicas, fiscais e políticas também contribuem para tornar as decisões de consumo e os planejamentos empresariais mais cautelosos”, afirma.

A ACP avalia que as despesas do dia a dia e o comprometimento da renda com dívidas devem levar os consumidores a selecionar melhor os produtos e buscar descontos que realmente compensem.

Ainda assim, os números mostram que a Black Friday permanece no planejamento de boa parte dos curitibanos. Mesmo com menos dinheiro reservado do que no ano passado, a maioria pretende ir às compras, desde que encontre ofertas compatíveis com o orçamento.