A Urbanização de Curitiba (Urbs) homologou novamente a Volvo do Brasil para participar dos testes de ônibus elétricos no transporte coletivo da capital. A nova convocação prevê a assinatura de um acordo de cooperação técnica para a demonstração operacional de veículos da fabricante.

Esta é a segunda habilitação da empresa no chamamento público aberto em 2023, que foi prorrogado e agora permite receber propostas até março de 2028. A nova etapa ocorre em meio à continuidade do programa de avaliação de tecnologias para a eletrificação da frota.

O chamamento já contabiliza oito acordos com seis empresas diferentes. Com a nova convocação, a Volvo volta a participar do processo, depois de já ter integrado os testes em abril de 2025.

Os acordos preveem a disponibilização experimental dos veículos e da infraestrutura de recarga. Os testes são realizados em linhas do transporte coletivo definidas em conjunto com a Urbs e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Os termos têm vigência padrão de dez meses, com possibilidade de prorrogação dentro do prazo geral do chamamento.

Orçamento prevê R$ 366 milhões, mas não há empenhos

Apesar da continuidade das avaliações, os recursos previstos para a eletrificação da frota ainda não haviam avançado para a etapa de empenho. O orçamento de 2026 do Fundo de Urbanização prevê R$ 366 milhões para ações relacionadas à compra de ônibus elétricos, implantação de eletropostos e desapropriações de áreas.

O valor está vinculado a operações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No entanto, até o fim de outubro, nenhum recurso havia sido empenhado nas três ações orçamentárias.

Os decretos municipais publicados ao longo do ano também não registraram alterações nas dotações específicas destinadas à implementação dos veículos elétricos no sistema de transporte coletivo.

Testes ajudam a definir modelos para a frota

O chamamento público da Urbs foi criado para permitir que fabricantes apresentem seus veículos e demonstrem o desempenho em condições reais de operação. Entre os critérios avaliados estão consumo de energia, autonomia das baterias, níveis de ruído e desempenho em diferentes tipos de relevo, como aclives, declives e trechos planos.

Em maio de 2024, a Urbs informou que sete veículos das marcas Eletra, Volvo, Marcopolo e BYD já haviam passado por avaliações. Na ocasião, a previsão era receber também modelos da Volkswagen, Ankai e Mercedes-Benz.

O histórico de testes avançou nos anos seguintes. Em novembro de 2025, por exemplo, um modelo da fabricante chinesa Ankai começou a ser avaliado com passageiros na linha 266 – Estribo Ahú, que liga o Boa Vista ao Centro Cívico e ao Centro. O veículo tinha capacidade para 27 passageiros e autonomia informada de até 250 quilômetros por carga.

Outro modelo que passou por avaliação foi o biarticulado elétrico BZRT, da Volvo. Apresentado em maio de 2025, o ônibus começou a circular em testes na linha 303 – Centenário/Campo Comprido, sem passageiros e com carga simulada por bombonas de água e areia.

Produzido na fábrica da Volvo na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em parceria com a Marcopolo, o veículo tem 28 metros de comprimento e capacidade para até 250 passageiros. São dois motores elétricos de 200 kW cada, que somam 400 kW de potência.

O modelo pode receber até oito conjuntos de baterias, com capacidade total de 720 kWh, e tem autonomia de até 250 quilômetros. O tempo de recarga varia de duas a quatro horas, conforme o tipo e a potência da estação utilizada.

Meta é ampliar ônibus com emissão zero

A eletrificação da frota integra as metas do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima). O objetivo é que 33% dos ônibus da capital tenham emissão zero até 2030. Para 2050, a meta é alcançar 100%.

A prefeitura também anunciou recursos para a compra de veículos e para a estrutura necessária à operação. Entre eles estão R$ 380 milhões do Novo PAC, destinados à aquisição de 54 ônibus, e uma autorização municipal de R$ 317 milhões para a compra de outros 70 veículos.

Também foi previsto um financiamento de 100 milhões de euros do banco alemão KfW para a aquisição de 84 ônibus e a implantação de infraestrutura energética. Outros projetos de mobilidade urbana, como o Novo Inter 2, também contam com financiamentos internacionais.

Os testes com fabricantes fazem parte da preparação técnica para a renovação do transporte coletivo. As avaliações permitem comparar modelos e tecnologias antes da definição dos veículos que poderão integrar a frota.